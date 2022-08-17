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法政壇反菁英 主打務實喚回選票

編譯中心／綜合16日電
法國政壇近年來企圖屏棄學歷迷思，主打務實作為以喚回選票。（美聯社）
法國政壇近年來企圖屏棄學歷迷思，主打務實作為以喚回選票。（美聯社）

法國政壇向來具菁英主義色彩，領袖皆出自屈指可數的高等學府。然而近年來，菁英治理因改革不彰飽受批評，連政治菁英都弔詭地高喊「反菁英」口號，企圖屏棄學歷迷思，主打務實作為以喚回選票。

法國教育制度中有獨立於一般綜合型大學的「高等學院」（grandes écoles），包含政治、法律、商業等領域，學費高昂、教學優質、資源豐富，培育業界人才，是有別於大學之外的「金字招牌」。

世界報（Le Monde）於2017年進行議員學歷大調查，發現其中70%都有碩士以上學歷，遠高於當時全國人民平均27%具碩士學位的比率。

2018年總統馬克宏（Emmanuel Macron）內閣中，更是每兩名就有一人出自巴黎政治學院或國家行政學院，因此常被批評菁英治國，不知民間疾苦。

然而，法國領導階層傳統的「菁英主義」近年來正面臨挑戰與轉型。民調公司「法國公眾意見機構」（Ifop）副執行長坦特理耶（Brice Teinturier）2022年大選前分析，「法國人與政治的關係過去幾十間來不斷惡化：連續幾任政府都無法解決失業等問題，政治人物形象蒙塵，且左右派差異減少」。

社會改革成效不彰，使法國長期以來的菁英主義受到嚴重質疑，加之草根黃背心運動崛起，政治人物名校光環已大幅消退，不復以往。

旅台法國獨立攝影師伯納多（Jimmy Beunardeau）以選民身分表示，大多數民眾現在更重視的是他們的在地經驗，「根本不在乎文憑。這也解釋為什麼法國人真正會參與的選舉是市長選舉」。

據法國國會較有實權的下院「國民議會」的調查，40%法國民眾認為國民議會無用，比1985年的調查暴增27個百分點，僅44%受訪者對國民議會有信心；然而同年巴黎政治學院政治研究中心（Cevipof）政治人物信心調查則顯示，74.3%的選民對市長有信心。

民意所趨，今年總統競選期間，不僅馬克宏，梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）、瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在內的一掛高學歷總統候選人為吸引選票、「拯救民主」，都爭先恐後打出反菁英論述。媒體稱這群人為「反菁英的菁英」，並將這政治現象形容為「法式弔詭」。 

馬克宏 民調 教育

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