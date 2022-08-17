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美韓聯合軍演11天 北韓恐反擊

編譯中心／綜合16日電
南韓與美國軍方16日起實施為期4天的危機管理演習。圖為美韓6月聯合軍事演習出動航空母艦。（取材自美國第七艦隊網頁）
南韓與美國軍方16日起實施為期4天的危機管理演習。圖為美韓6月聯合軍事演習出動航空母艦。（取材自美國第七艦隊網頁）

南韓與美國軍方16日起實施為期四天的危機管理演習，為22日起的「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演做預演；這次演習設定為朝鮮半島出現戰爭等危機狀況，北韓是否可能就此採取反擊行動受到關注。

韓聯社引述南韓軍方說法報導，這次預演是為在朝鮮半島出現戰爭等危機跡象狀況，提前掌握避免戰爭的危機管理步驟；8月22日至9月1日止總共11天的聯合軍演，則將結合政府演習及軍事演習，目標藉此提升國家整體作戰能力。

北韓至今持續要求南韓與美國停止進行聯合軍演，稱聯合軍演是預演戰爭、練習核戰、魯莽的挑釁行動；對於這次聯合軍演，北韓領導人金正恩在7月底也曾警告，若南韓方持續挑釁，威脅北韓安全並加劇軍事緊張局勢，將為其付出相應代價。

部分意見推測，北韓可能以此為由再次進行彈道飛彈試射等挑釁行為。

南韓聯合參謀本部則就這次聯合軍演強調，這是每年舉行的禮行性防禦演習；今年開始使用的新名稱「乙支自由護盾」代表聯合軍演守護韓美同盟共同價值「自由」的目標。

南韓聯合參謀本部表示，這次聯合軍演期間將同時進行聯合野外機動訓練，而非前幾年採取的模擬演習，可以讓各兵種進行實地訓練，預計包括直升機射擊、大量殺傷性武器清除、機動建設等13種項目。

這次演習模擬狀況也包括在烏克蘭戰事中出現的無人機、網路等新戰爭型態，以及針對港口、機場、半導體工廠等重要產業設施及國家重要設施遭受攻擊時的防衛及災難救援訓練。

南韓 北韓 烏克蘭

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