尹錫悅喊話日本「共解歷史爭端」 籲北韓停止核試

南韓總統尹錫悅（前排中），15日參加朝鮮半島脫離日本殖民統治77周年紀念活動。（Getty Images）

南韓 15日紀念日本 二戰投降、朝鮮半島脫離殖民統治77周年，總統尹錫悅在光復節紀念活動致辭表示，南韓須解決與日本的歷史爭端。

尹錫悅表示，南韓應與日本攜手，因應全球公民自由受到威脅等挑戰，並敦促兩國解決昔日爭端。

尹錫悅說，「韓日關係基於普世價值，兩國基於未來及時代使命攜手共進的同時，希望能徹底解決過去的歷史問題」。他表示將盡快推動恢復南韓前總統金大中1998年與時任日本首相小淵惠三發表的共同宣言精神，在經濟、安全、社會及文化等多種領域擴大與日本合作。

韓日關係近年來因二戰慰安婦及徵用工等議題緊張，尹錫悅今年5月一上任，就誓言改善韓日關係。

尹錫悅致詞也提到，將努力實現與北韓 的和平，這是南韓邁向提高東北亞地區穩定與安全的重要步驟。

尹錫悅重申承諾，表示一旦北韓採取實質非核化措施，南韓政府將會提供廣泛的援助，包括大規模糧食計畫、提供發電和電力輸送等援助，並針對國際貿易進行港口與機場的現代化。

此外，南韓也準備好協助擴大北韓的農場生產，使醫院和醫療設施現代化，並且採取措施以獲得國際投資和金融支援。

南韓總統辦公室還表示，必要時可與國際社會商議，解除部分聯合國對北韓制裁。南韓政府稱這次提出方案已事先與美方商議。

不過，南韓學者並不看好這些經濟措施對北韓的吸引力，認為平壤當局願意為此放棄發展核武的可能性微乎其微。南韓前總統李明博任內也提出類似政策，表示若北韓放棄核武、開放國門，可在南韓協助下，10年內達到人均收入3000美元目標。

專家表示，北韓外宣媒體近期將尹錫悅政府提出的「大膽方案」，稱為李明博「3000美元政策」的「複製版」，表露北韓不可能接受這種提案的立場。

學者也說，美國與中、俄關係惡化，形成「新冷戰」態勢，在這種情況下進行非核化協商並不容易。