二戰投降77周年 日相未提侵略 奉納祭祀費引中韓不滿

日皇德仁（台上右）與皇后雅子15日在東京出席全國戰歿者追悼儀式。（Getty Images）

15日是日本 二戰戰敗投降77周年，日本政府在東京舉行全國戰歿者追悼儀式，去年10月就任的首相岸田文雄首次在儀式上致詞，重申日本的反戰承諾，卻未提及日本二戰「侵略」行徑。此外，繼兩名閣員前往靖國神社 參拜後，岸田雖未前往參拜，但透過代理人奉納祭祀費，引起中國、南韓 不滿。

岸田今天在儀式上說：「戰爭的慘禍不再重演，這項堅決的誓言，今後也將貫徹到底。」岸田主要談論日本戰時受到的破壞，包括美國在廣島、長崎投擲原子彈，日本各地遭大規模燃燒彈襲擊，以及沖繩的血腥地面戰。

日本15日舉行「全國戰歿者」全國追悼會，首相岸田文雄在全國戰歿者之靈前鞠躬致意。（路透）

岸田延續前首相安倍晉三和菅義偉的做法，並未提到日本20世紀上半葉侵略亞洲各地的歷史。自1995年起，日本歷任首相都會在每年8月15日演說中，提到日本的戰爭暴行或為此道歉；但從2013年起，安倍在第二個首相任期首次發表這項演說時，就不提這些內容。

日皇德仁則在致詞時重申「深切反省」日本的戰爭行為，盼不再有戰爭慘禍，與他的父親、前日皇明仁致詞時用語類似。

今年的追悼儀式約1000人出席，是往年的約六分之一。為了防疫，現場演奏國歌時，與會者沒有一起唱。

另外，繼經濟產業大臣西村康稔前往靖國神社參拜後，經濟安全保障大臣高市早苗及復興大臣秋葉賢也，15日也前往參拜，高市以私費奉納祭祀費。岸田15日未前往靖國神社參拜，而是透過代理人以自民黨總裁身分，以私費奉納祭祀費。

對此，中國外交部發言人汪文斌15日表示，已通過外交管道向日方提出嚴正交涉。中國駐日大使館也發聲明說，日本「必須從歷史學習，正確了解和深刻反省自己的侵略史，並與軍國主義畫清界線，才能真正贏得亞洲鄰國和國際社會信任」。

南韓外交部發言人則表達深切失望與遺憾，南韓外交部發聲明說：「南韓政府敦促日本面對歷史，透過行動展現對過去謙虛且真誠的反省。」

日本內閣官房長官松野博一15日在記者會上表示：「向為國犧牲的人們表達尊敬之情是理所當然的，加強與中韓在內各國關係的方針不變。」

靖國神社供奉二戰日本甲級戰犯，日本閣員參拜向來會引發中韓抗議。