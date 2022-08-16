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挪威海象做日光浴被圍觀 當局安樂死稱「恐威脅人類」

編譯中心／綜合15日電
挪威奧斯陸峽灣一隻名為「弗雷雅」的網紅海象，時常吸引遊客拍照，近日卻遭挪威當局以「公眾安全」為由實施安樂死。（Getty Images）
挪威奧斯陸峽灣一隻名為「弗雷雅」的網紅海象，時常吸引遊客拍照，近日卻遭挪威當局以「公眾安全」為由實施安樂死。（Getty Images）

挪威首都奧斯陸峽灣近來出現一隻海象曬太陽，吸引群眾圍觀，還以北歐女神「芙蕾雅」命名。不過，挪威當局14日將牠安樂死，並說這是「唯一選項」，有專家抨擊這是「無限悲哀」的決定。

綜合法新社和美聯社報導，挪威漁業署署長巴克顏森（Frank Bakke-Jensen）在聲明中說：「決定安樂死是基於整體評估，顯示對人類安全持續構成威脅。」他說：「我們仔細研究所有可能的解決方案。得出結論是，無法透過任何可用的方法來保障動物福利。」

巴克顏森說：「我們理解這項決定可能引起公眾反應也很同情，但我堅信這是正確的決定。我們非常重視動物福利，但人類生命和安全必須優先考量。」

這隻海象7月17日首度在奧斯陸的水域被人發現後，一夕暴紅，名字「芙蕾雅」（Freya）是指北歐神話中愛與美的女神。芙蕾雅估計年約5歲、重達600公斤，曾在英國、荷蘭、丹麥和瑞典現蹤，近來選擇在挪威度過夏天。

芙蕾雅曾被拍到追鴨子、攻擊天鵝，而且經常在船上打瞌睡，感覺船被牠壓到快翻船。

海象通常不會對人類出現攻擊行為，但牠們會因為覺得被入侵者威脅而發動攻擊。官方先前就曾表示考慮安樂死芙蕾雅，因為一再呼籲民眾與牠保持距離但徒勞無功，而且牠一直受到過度的壓力。

部分專家表示，當局並未顧及動物福祉就決定將芙蕾雅安樂死。動物權益團體NOAH發言人馬丁森（Siri Martinsen）表示，這是倉促的舉措，而且早該開出罰單以驅散圍觀者。

綠黨本周稍早表示，專家建議給芙蕾雅鎮靜劑並將牠帶離人口稠密的地區，或將牠帶回偏遠的斯瓦巴群島。但漁業署表示這「不是一個可行的選項」，因為操作太複雜。

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