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莫里森爆祕密兼任部長 澳總理徹查怒批「黑箱治國」

編譯中心／綜合15日電
澳洲前總理莫里森近日遭爆在任期間，秘密兼任多個重要部長職務，在該國政壇引發譁然。（歐新社）
澳洲前總理莫里森近日遭爆在任期間，秘密兼任多個重要部長職務，在該國政壇引發譁然。（歐新社）

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）在新冠疫情期間，祕密任命自己兼任多個部長職務，此事15日曝光引發政治風暴，現任總理亞伯尼希矢言徹查，並控莫里森「黑箱治國」。

中央社引述法新社報導，莫里森被發現任命自己為衛生部長、財政部長及資源部長等職務，沒有告知同僚、國會和選民。在某些案例，他任命自己為共同部長，任該職務的正牌部長卻不知情。

莫里森兼任這些職務時，並未宣誓就職。亞伯尼希稱莫里森的集權行徑「非比尋常，前所未見」，「這如果發生在非民主國家，將是你會嘲弄的卑劣行為。莫里森竟黑箱治國，而澳洲人民被蒙在鼓裡，不清楚政府的職務安排」。

莫里森的保守派聯合政府在5月大選落敗，結束近十年的中間偏右政府執政。莫里森並未解釋為何要祕密兼職，只表示卸任總理後就沒有接觸日常政治。

莫里森2020年兼任衛生部長，當時的衛生部長韓特同意莫里森擔任共同部長，避免因疫情進入緊急狀態時權力過度集中，或是韓特病倒無法執行職務。但莫里森之後還自任財政部長，當時財政部長柯曼卻未被告知；2021年莫里森兼任資源部長，利用職權砍掉一個重要天然氣計畫。

澳洲總督辦公室表示，根據憲法，這些兼職任命有效，不需舉行宣誓就職儀式，是否公布則由政府決定。澳洲總督赫爾利說，他當時簽署命令准許莫里森祕密兼職，並稱相關安排並未違憲。

憲法專家涂枚表示這事「十分詭異」。她說：「這完全不妥。我們生活在一個民主國家，行事需要透明。」

澳洲 財政部 疫情

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