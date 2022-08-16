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普亭、金正恩通信「擴大雙邊關係」 抗美國等敵對勢力

編譯中心／綜合15日電
俄羅斯總統普亭在北韓「解放日」，發賀電給北韓領導人金正恩。（美聯社）
俄羅斯總統普亭在北韓「解放日」，發賀電給北韓領導人金正恩。（美聯社）

北韓官媒15日報導，俄羅斯總統普亭告訴北韓領導人金正恩，兩國將「共同努力，擴大全面且建設性雙邊關係」。金正恩致函普亭，要兩國共同阻撓來自敵對軍事勢力挑釁。

北韓朝中社報導，普亭在北韓「解放日」發給金正恩的賀電中表示，建立更密切的關係符合兩國利益，且會有助於加強朝鮮半島和東北亞地區安全穩定。普亭還在這封賀電中祝福金正恩身體健康，並希望北韓全體公民享受幸福和繁榮。

金正恩指俄國與北韓的友誼，是二戰時戰勝占領朝鮮半島的日本而建立。金正恩在信中說，兩國自此在「戰略與戰術合作、支援及團結」上達到全新的程度，共同阻撓來自「敵對軍事勢力」的威脅和挑釁。

金正恩回覆普亭，表示要建立更密切的關係符合兩國利益，且會有助於加強朝鮮半島和東北...
金正恩回覆普亭，表示要建立更密切的關係符合兩國利益，且會有助於加強朝鮮半島和東北亞地區的安全及穩定。（Getty Images）

北韓的報導並未詳述這個敵對勢力，但北韓官媒通常用這個詞來稱美國及其盟友。

路透報導，北韓7月時承認俄羅斯支持的兩個烏東分離主義地區是獨立國家，還提出將派遣勞工前往當地協助營造等工作。烏克蘭政府旋即宣布與北韓斷交。

另據英國鏡報報導，俄國政府一名高官背著總統普亭，與西方外交官和情報首長密談結束烏克蘭戰爭。消息人士說，莫斯科多數菁英擔心俄烏戰爭會有糟糕結局，且苦於西方制裁。

據稱在西方情報圈流傳的一分文件寫道：「普亭核心圈一名代表示意想談判。克里姆林宮菁英很恐慌。」文件寫著，這名可能破壞普亭戰爭計畫的內部人士是俄國「政權支柱」。

北韓 普亭 金正恩

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