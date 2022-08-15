比柬埔寨更恐怖 緬甸「KK園區」人口販賣主嫌落網

曼谷郵報報導，當局近期拘留一名有爭議的中國商人：現年40歲的「佘志江」（She Zhijiang音譯），他因涉嫌經營非法線上賭場而被逮捕。（美聯社）

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，當局近期拘留一名有爭議的中國商人：現年40歲的「佘志江」（She Zhijiang音譯），他因涉嫌經營非法線上賭場而被逮捕。

報導指出，佘志江自2012年以來一直在逃離中國當局，他在柬埔寨和緬甸 皆擁有備受爭議的大型博弈企業，同時也在菲律賓經營彩券企業。泰國 警方表示「他的泰國簽證在10日晚間被移民拘留後被取消，目前正在等待引渡請求」。

一名泰國官員告訴法新社「檢察官將於下周向刑事法庭提交臨時逮捕請求」，根據法新社獲得、國際刑警組織（Interpol）2021年5月祭出的「紅色通告」（Red Notice），佘志江在中國面臨與經營賭場有關的刑事指控、最高可能面臨長達10年的牢獄之災。

值得注意的是，近日台灣屢屢傳出民眾被騙至柬埔寨後遭到人口轉賣的新聞與此事件有所關連，「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org）14日表示號稱「東南亞 最終站」、手段更加殘忍的緬甸「KK園區」的業主之一便是佘志江，這裡時常成為已經沒有轉賣價值的受害者的「終點」。

此外，佘志江早已在2017年獲得柬埔寨公民身分，根據柬埔寨政府的規定，只要個人捐贈25萬美元（約新台幣749萬）便能成為該國公民。