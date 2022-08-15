歐洲大旱解渴無期 萊茵河快不能行船 農作歉收重創經濟

萊茵河水位快速下降，即將不能行船。圖為流經荷蘭格羅寧根省Spijk村的萊茵河。（Getty Images）

歐洲面臨500多年來最嚴重乾旱，法國最長河流羅亞爾河現在可以涉水而過；萊茵河水位快速下降，即將不能行船；義大利 的波河水位比正常下降2公尺，嚴重損害作物；多瑙河流經塞爾維亞的一段正在疏浚。歐盟委員會聯合研究中心的托雷蒂指出，未來3個月非常有可能仍是乾旱的狀況。

歐洲這個冬季和春季特別乾，加上破紀錄的夏季高溫和熱浪，乾旱造成全歐洲的大河變成涓涓細流，對產業、運輸業、能源和食品業可能造成的殺傷力，堪比俄國 入侵烏克蘭所造成的供應短缺和漲價。

由於熱浪及乾旱，法國農民12日被迫提早收割葡萄。（Getty Images）

由於熱浪及乾旱，歐洲農民今年被迫提早收割葡萄，將造成產量下降；西班牙、希臘、義大利和葡萄牙種植橄欖的農民也在乾旱中苦苦掙扎，義大利的橄欖油產量預計會下降30%，紅酒、橄欖油價格料上漲10%、25%。英、法農民面臨灌溉用水枯竭、草地已變成黃褐色，不得不餵食動物冬季的飼料；西班牙安達魯西亞地區水庫容量降到只剩13%，種植酪梨的農民不得不犧牲數百棵樹來拯救其他樹免於枯萎。

德國 最大的水道萊茵河預計未來幾天將達到極低水位，依賴萊茵河航運的德國經濟受到嚴重打擊。河流流經考布市水位降到34公分的低位，水位低過40公分將難以進行商業航運。此外，德國先前為了對抗俄國減供天然氣，大舉從鄰國購買煤炭，然而如今面臨萊茵河無法運貨的另一難題。德國尤尼珀能源公司日前警告，萊茵河的低水位可能導致旗下兩家火力發電廠9月後無法正常運轉。

飢餓石是易北河地區常見的一種水文地標。（路透資料照片）

易北河著名的「飢餓石」（hunger stones）繼2018年後再次露出。歐洲人用飢餓石來標記低水位及乾旱的日期，也警告後代，如果再看到這塊石頭，代表乾旱與饑荒將來襲。

水電是歐洲重要的發電來源，與2021年相比，今年歐洲1至7月的水力發電量總體下降20%。專家表示，能源短缺將導致歐洲人今冬艱苦度日。