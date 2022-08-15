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日本106議員認接觸統一教 自民黨最多 新內閣不支持率飆

編譯中心／綜合14日電
岸田文雄（前排中）10日大幅改組內閣，但未能與「統一教」割席。（美聯社）
岸田文雄（前排中）10日大幅改組內閣，但未能與「統一教」割席。（美聯社）

日媒報導，調查顯示日本106名國會議員與「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）有關，其中自民黨議員82人，占比近八成，包括原防衛大臣岸信夫、資深議員甘利明、自民黨前政調會長下村博文。報導說，這證明該教會以自民黨為中心廣泛滲透政界。

共同社以日本全國712名議員為對象進行問卷調查，截至12日共有583人參與，首相岸田文雄沒有作答。問卷顯示，曾參加統一教活動或接受過選舉協助等的議員達106人。岸田日前改組內閣以挽回民望，但有7位大臣和20位副大臣、政務官爆出與統一教有關聯。

根據問卷，有關聯的議員按隸屬的政黨來看，自民黨82人、日本維新會11人、立憲民主黨7人、公明黨1人、國民民主黨1人、參政黨1人、無黨派3人。

日本大學政治系教授批評，跟統一教有關的議員「欠缺政治家的質素」。

另據共同社10至11日進行的民調顯示，約九成受訪者認為自民黨針對與統一教關係的解釋不充分；84.7%認為政客應與統一教斷絕關係。其他民調顯示，內閣改組後不支持率不降反升，達到35%，為岸田去年10月上台以來最高水平。

統一教是南韓新興宗教，被一些國家定位為邪教，自1950年代末在日本設立分部並活躍至今。教會爭議間接導致日本前首相安倍晉三上月遇刺身亡。

此外，日本經濟產業大臣西村康稔13日前往靖國神社參拜，中國外交部發言人汪文斌今天表示，此事反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴正交涉。

西村13日參拜靖國神社時，署名「眾院議員西村康稔」並自費供奉「玉串料」（祭祀費）。日本跨黨派國會議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」（會長為參議院議長尾辻秀久）日前決定今年8月15日不集體前往靖國神社參拜，而是由副會長逢澤一郎代表參拜。這主要是考慮到新冠疫情擴大。

日本 靖國神社 民調

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