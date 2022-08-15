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印度巴菲特62歲逝世 63元滾出58億身家

編譯中心／綜合14日電
「印度巴菲特」金君瓦拉14日逝世，得年62歲。（路透資料照片
「印度巴菲特」金君瓦拉14日逝世，得年62歲。（路透資料照片

有「印度巴菲特」之稱的億萬富豪金君瓦拉今天逝世，得年62歲。金君瓦拉靠股票交易致富，據富比世雜誌估計，他過世時身價淨值為58億美元。印度總理莫迪在推特發文表達哀悼之意。

印度傳奇股市投資人金君瓦拉今天清晨被送到孟買一家醫院，隨即宣告死亡。金君瓦拉晚年有許多健康問題，包括腎臟病，最後一次公開露面，是上周在自己創辦的阿卡薩航空公司（Akasa Air）的首航儀式上。金君瓦拉身後留下妻子和三名子女。

印度媒體「商業標準報」網站報導，金君瓦拉出生於商業大城孟買，父親是稅務官，他從小就常聽父親與友人談論投資事宜，因此對股市產生興趣。他在大學時期以5000盧比（62.79美元）股本起家，如今光是股市資產就已達1100億盧比（13.8億美元），增加了2200萬倍。

改變金君瓦拉命運的投資發生在1986年，他以每股43盧比的價格買了塔塔茶業（Tata Tea）的5000股股票，結果這支股票在3個月內就漲到每股143盧比，翻了3倍有餘，3年後更是賺了250萬盧比。另據報導，2002年至2003年間，金君瓦拉以平均每股3盧比的價格，購買泰坦公司的8000萬股股票，20年後漲到每股2500盧比，翻了超過833倍。

根據富比世富豪榜，金君瓦拉的資產值在印度排名第36位，達58億美元，事業跨足媒體、科技、生物科技、航運、旅館、時尚及金融等產業。金君瓦拉也透過贊助教育、醫療及濟貧等方式，從事慈善活動。

印度總理莫迪今天推文盼金君瓦拉安息，並貼出兩人之前的合照，讚揚他為金融界作出卓越貢獻。主要政治人物和商業領袖也在社群媒體上哀悼金君瓦拉的過世。和金君瓦拉交手超過30年的孟買銀行家和商賈大亨表示，金君瓦拉以本身絕佳的溝通技巧協助小型投資人瞭解股市。他對於經濟和企業的洞見，讓他成為電視名人。

印度 投資 股票

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