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埃及教堂大火至少41死多童罹難 「傳出爆炸巨聲」

編譯中心／綜合14日電
埃及吉薩巿一座教堂14日發生火災，信徒逃生時推擠造成慘重傷亡。（Getty Images）
埃及吉薩巿一座教堂14日發生火災，信徒逃生時推擠造成慘重傷亡。（Getty Images）

埃及官員表示，埃及吉薩巿一座基督教堂14日因電器設備引發大火，造成踩踏事件，至少41人死亡、數十人受傷。

報導稱，意外發生在吉薩巿阿布席芬科普特東正教教堂，當時有5000名信徒聚會參加彌撒。火勢阻擋一處出口，引發踩踏，許多罹難者是孩童。

消防人員已控制火勢，大火肇因據調查是電器設備故障。教堂內目擊者穆尼爾說：「人們聚集在三樓和四樓，然後二樓開始冒煙，大家爭先恐後下樓，跌倒壓在別人身上」。他說，他和女兒當時正在一樓，得以逃生，現場不久後傳出爆炸聲，火焰從窗戶冒出。

目擊者形容，民眾衝進失火教堂援救受困者，卻很快地不敵高溫和致命濃煙。

住在教堂隔壁的貝烏米表示：「每個人都拉著小孩離開建築。但火勢越來越大，頂多只能進去一次，否則就會窒息。」

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天上午在臉書上宣布：「我已經動員所有國家機構，確保已經採行所有措施。」

他後來表示，已經致電向科普特基督教教宗塔瓦德洛斯二世（Pope Tawadros II）「表示哀悼」。塔瓦德洛斯二世2012年成為科普特基督教教宗。

內政部後來表示，「法醫證據揭示，教堂建築2樓的空氣調節裝置起火」。

同樣位在尹巴巴區的附近教堂神父法米表示，短路引發了這起火警。他說：「因為停電，他們用發電機。復電後電力過載。」

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