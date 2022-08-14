我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯西迪兒子：父親已可開口說幾句話 我們如釋重負

季辛吉籲華府「對台保持穩健」

耶路撒冷公車槍擊案 8人受傷 涉案恐怖分子被捕

中央社／耶路撒冷14日綜合外電報導
8月14日，以色列安全人員在耶路撒冷老城附近的槍擊事件現場調查。據以色列警方14日消息，當天淩晨耶路撒冷一輛公交車遭槍擊，造成至少8人受傷。（新華社）
8月14日，以色列安全人員在耶路撒冷老城附近的槍擊事件現場調查。據以色列警方14日消息，當天淩晨耶路撒冷一輛公交車遭槍擊，造成至少8人受傷。（新華社）

以色列警方宣布，耶路撒冷舊城今天黎明前發生的公車槍擊案，涉案「恐怖分子」已經落網。這起槍擊案造成1名孕婦在內的8人受傷，其中2人傷勢嚴重。

法新社報導，這起發生在距離猶太人最神聖祈禱場所西牆（Western Wall，又稱「哭牆」）不遠的攻擊事件過後數小時，警方發言人李威（Kan Eli Levy）告訴公共電台：「恐怖分子已在我們手裡。」

根據警方聲明，凶嫌後來向以色列當局投案，當局未公布他的身分。 以色列媒體報導稱，槍手是一名來自東耶路撒冷的巴勒斯坦人。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（MDA）稱這起事件為「舊城恐怖襲擊」。

MDA醫護人員發布聲明稱：「我們很快就趕到現場，在教宗街（Ma'ale Hashalom Street），我們看到一輛客車…在路中央。旁觀者打電話，請我們前去治療公車上兩名30歲左右的受槍傷男子。」

MDA發言人海勒（Zaki Heller）起先表示，有6名男性和1名女性受傷，7人都「意識清楚」，隨後警方將受傷人數提高至8人。

夏里茲迪克（Shaarei Tsedek）醫院發言人告訴法新社，其中一名傷者是孕婦，她的嬰兒在襲擊事件後出生。

他說：「她仍在插管治療，情況嚴重。嬰兒已經出生，情況嚴重但穩定。」

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）在事件發生後表示：「所有想要傷害我們的人都應該曉得，他們將為此付出代價。警方和以色列國防軍（IDF）正努力恢復該市的平靜和安全感。」

控制加薩走廊（Gaza Strip）的伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）讚揚這是一次「英勇的行動」，但未宣稱要對這次襲擊負責。其聲明說：「我們的人民將繼續以各種方式抵抗和打擊占領者。」

這起槍擊事件發生之前一週，以色列和伊斯蘭聖戰武裝分子在加薩3天的衝突剛落幕。至少49名巴勒斯坦人在7日結束的暴力事件中喪生，包括伊斯蘭聖戰士和一些兒童。在埃及斡旋下，雙方達成停火。

8月14日，以色列安全人員在耶路撒冷老城附近的槍擊事件現場調查遇襲車輛。據以色列...
8月14日，以色列安全人員在耶路撒冷老城附近的槍擊事件現場調查遇襲車輛。據以色列警方14日消息，當天淩晨耶路撒冷一輛公交車遭槍擊，造成至少8人受傷。（新華社）
8月14日，以色列安全人員在耶路撒冷老城附近的槍擊事件現場調查遇襲車輛。據以色列...
8月14日，以色列安全人員在耶路撒冷老城附近的槍擊事件現場調查遇襲車輛。據以色列警方14日消息，當天淩晨耶路撒冷一輛公交車遭槍擊，造成至少8人受傷。（新華社）
8月14日，以色列安全人員在耶路撒冷老城附近的槍擊事件現場調查遇襲車輛。據以色列...
8月14日，以色列安全人員在耶路撒冷老城附近的槍擊事件現場調查遇襲車輛。據以色列警方14日消息，當天淩晨耶路撒冷一輛公交車遭槍擊，造成至少8人受傷。（新華社）

以色列 槍擊 加薩

上一則

俄軍占札波羅熱核電廠 當地市長：災難風險與日俱增

延伸閱讀

澳洲坎培拉機場發生槍擊 嫌犯被捕

澳洲坎培拉機場發生槍擊 嫌犯被捕
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生
以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了
以色列軍隊再襲約旦河西岸 釀3死近70傷

以色列軍隊再襲約旦河西岸 釀3死近70傷

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走
美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」
股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​