英首相之爭 民調：特拉斯領先蘇納克22個百分點

民意調查機構Opinium Research針對英國保守黨黨員所做的民調顯示，在成為英國下一任首相的角逐戰上，外交大臣特拉斯領先競爭對手、前財相蘇納克22個百分點。Getty Images

民意調查機構Opinium Research針對英國 保守黨黨員所做的民調 顯示，在成為英國下一任首相的角逐戰上，外交大臣特拉斯領先競爭對手、前財相蘇納克22個百分點。

路透報導，Opinium Research表示，在這場進行中的保守黨黨魁之爭，已經決定投票 意向的450名黨員樣本中，特拉斯（Liz Truss）有61%支持率，蘇納克（Rishi Sunak）39%。特拉斯在其他民調同樣明顯居於領先地位。

特拉斯和蘇納克尋求接替強生（Boris Johnson）成為保守黨領袖以及英國首相。強生因接連爆出醜聞，遭黨內逼宮，7月宣布辭去保守黨黨魁，但會暫代首相職務至黨內選出下一名黨魁為止。

若納入未表明投票意向的受訪者，Opinium Research的民調樣本總數達570人。當中不到1/3，即29%的人表示，他們已經投了票，另有47%的人表示，他們已經決定要將票投給誰。只有19%的人表示，他們仍可能改變心意。

這場黨魁選舉以郵寄選票進行，結果預計9月5日對外宣布。這份民調是在8月8日到8月12日間進行。

民調顯示，表態支持特拉斯的3大理由，分別是不喜歡蘇納克、認為特拉斯更值得信賴、且她始終對強生保持忠誠。先前，蘇納克的請辭，成為壓垮強生的最後一根稻草。

蘇納克的支持者表示，他在經濟方面的表現較為優秀，在兩位候選人當中能力或才智都更勝一籌。

這份民調顯示，他們在保守黨成員中看到「對強生的懷念之情」，有63%的人希望強生持續掌舵而非由特拉斯接手。若拿強生與蘇納克比較，則有68%民眾盼強生續任。