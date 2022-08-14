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美擬列恐怖主義國家 俄嗆決裂、首提軍火商換女籃球星

編譯中心／綜合13日電
美俄關係日漸緊張。圖為俄羅斯總統普亭（左）與美國總統拜登（右）。 （Getty Images）
美俄關係日漸緊張。圖為俄羅斯總統普亭（左）與美國總統拜登（右）。 （Getty Images）

俄國警告美國，如果宣布俄國為「支持恐怖主義的國家」，兩國外交關係將嚴重受損，甚至到達可能決裂的程度。同時，俄國首次表示，美俄換囚談判涉及具有「死亡商人」稱號的布特（Viktor Bout）與美國女子職籃（WNBA）選手格林納（Brittney Griner）的交換。

俄羅斯塔斯社（Tass）報導，俄羅斯外交部北美司司長達爾切夫（Alexander Darchiyev）昨天說，如果美國聯邦參議院按計畫把俄羅斯指定為「支持恐怖主義國家」，這將代表華府已跨越界線，讓關係陷入無法挽回的局面。

兩名美國聯邦參議員尋求通過法案，要認定俄羅斯為支持恐怖主義的國家，他們上月訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基討論這項法案。

據報導，達爾切夫警告，如果法案通過，這將「對雙邊外交關係造成最嚴重的連帶損害，到達降級甚至決裂的地步」。他還表示已為此向美方提出警告。

據衛報轉述，達爾切夫還指美方任何可能沒收俄方資產的行為，將完全摧毀莫斯科跟華府的雙邊關係，並批評「美國人正日益變得越來越成為衝突的直接當事方」。

此外，華府先前打算釋放正在美國服刑的前蘇聯軍官布特，交換被俄羅斯扣留的美國籃球明星格林納和企業主管惠蘭（Paul Whelan）。

達爾切夫也表示，美國和俄國正在討論換囚。這是俄國方面首次證實相關消息。他說，這項換囚討論，「正透過我們總統選擇的管道進行」，還宣稱「如果華府小心行事不要展開宣傳，持續進行靜默外交，應該就會取得成果」。

格林納是兩屆奧運金牌得主，曾奪下WNBA總冠軍，先前在俄國打過球，今年2月她在莫斯科當局對烏克蘭發動進攻的幾天前遭拘押。格林納因持有裝有大麻油的電子菸匣遭控走私毒品，在莫斯科近郊希姆基鎮出庭受審。

俄國 俄羅斯 華府

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