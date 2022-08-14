河流受污染漂數十噸死魚 波蘭、德國調查 疑是有毒物質

志願消防員以屏障集中打撈奧德河的死魚，數量驚人。（路透）

德國 環境部長萊姆克（Steffi Lemke）12日表示，德國和波蘭有關當局正「全力」調查奧德河（Oder）大量魚群暴斃原因，並警告環境災難恐怕就在眼前。

路透報導，全長約840公里的奧德河流經波蘭、德國和捷克，自7月底以來出現數以噸計的死魚，德國和波蘭先前表示，禍首可能是有毒物質，但還沒真正確定。萊姆克告訴德國媒體「編輯網絡」（RND）：「一場環境災難即將來臨。各方都在全力尋找這起大規模暴斃事件的原因，進一步減少可能的損害。」德國並批評波蘭沒有及早通報事件。

波蘭現已派出150名軍人在沿岸打撈魚屍，並警告居民不要在水中洗澡或食用河道受污染區域捕獲的魚類。波蘭總理莫拉維茨奇表示，奧德河可能要花數年才能恢復正常。他表示，很可能是有大量化學廢物倒入河中，並矢言對不肖人士追究責任。

死魚漂浮在奧德河表面。（路透）

兩國當局仍在調查污染源頭，儘管新化驗結果出爐，但造成魚類大量死亡的原因仍然未明。根據當地媒體報導，來自該地區水樣顯示汞含量升高。科學家推測，可能還有其他原因導致大量魚類死亡，包括氣候變遷 在內。

莫拉維茨奇今天解僱了國家水源管理局長達卡（Przemyslaw Daca），及環境保護督察長米斯特扎克（Michal Mistrzak），批評兩人管理的機構應更早處理這次的事件。波蘭居民與釣客早在7月28日首次通報出現大量死魚，至今已發現11噸。

德國下奧德河河谷國家公園副園長陶滕哈恩（Michael Tautenhahn）向媒體表示：「德國這一邊看見到處都是死魚。我深感震驚，我覺得在這裡的幾十年工作都化為烏有。」他指出，不僅是魚死了，還有貝類及無數其他水中生物都受到危害，「這可能只是冰山一角」。

過去數年，奧德河被認為是一條相對乾淨的河流，棲息了40種本地魚類。德國當局正檢驗哪些物質導致魚類死亡，較早時顯示水中的水銀含量極高，但近期測試結果則顯示水中含鹽量遠超正常。