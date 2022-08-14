我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

河流受污染漂數十噸死魚 波蘭、德國調查 疑是有毒物質

編譯中心／綜合13日電
志願消防員以屏障集中打撈奧德河的死魚，數量驚人。（路透）
志願消防員以屏障集中打撈奧德河的死魚，數量驚人。（路透）

德國環境部長萊姆克（Steffi Lemke）12日表示，德國和波蘭有關當局正「全力」調查奧德河（Oder）大量魚群暴斃原因，並警告環境災難恐怕就在眼前。

路透報導，全長約840公里的奧德河流經波蘭、德國和捷克，自7月底以來出現數以噸計的死魚，德國和波蘭先前表示，禍首可能是有毒物質，但還沒真正確定。萊姆克告訴德國媒體「編輯網絡」（RND）：「一場環境災難即將來臨。各方都在全力尋找這起大規模暴斃事件的原因，進一步減少可能的損害。」德國並批評波蘭沒有及早通報事件。

波蘭現已派出150名軍人在沿岸打撈魚屍，並警告居民不要在水中洗澡或食用河道受污染區域捕獲的魚類。波蘭總理莫拉維茨奇表示，奧德河可能要花數年才能恢復正常。他表示，很可能是有大量化學廢物倒入河中，並矢言對不肖人士追究責任。

死魚漂浮在奧德河表面。（路透）
死魚漂浮在奧德河表面。（路透）

兩國當局仍在調查污染源頭，儘管新化驗結果出爐，但造成魚類大量死亡的原因仍然未明。根據當地媒體報導，來自該地區水樣顯示汞含量升高。科學家推測，可能還有其他原因導致大量魚類死亡，包括氣候變遷在內。

莫拉維茨奇今天解僱了國家水源管理局長達卡（Przemyslaw Daca），及環境保護督察長米斯特扎克（Michal Mistrzak），批評兩人管理的機構應更早處理這次的事件。波蘭居民與釣客早在7月28日首次通報出現大量死魚，至今已發現11噸。

德國下奧德河河谷國家公園副園長陶滕哈恩（Michael Tautenhahn）向媒體表示：「德國這一邊看見到處都是死魚。我深感震驚，我覺得在這裡的幾十年工作都化為烏有。」他指出，不僅是魚死了，還有貝類及無數其他水中生物都受到危害，「這可能只是冰山一角」。

過去數年，奧德河被認為是一條相對乾淨的河流，棲息了40種本地魚類。德國當局正檢驗哪些物質導致魚類死亡，較早時顯示水中的水銀含量極高，但近期測試結果則顯示水中含鹽量遠超正常。

德國 氣候變遷

上一則

阿富汗女性罕見示威 神學士毆打驅散、對空鳴槍

下一則

金正恩聲稱戰勝疫情 北韓取消口罩令

延伸閱讀

德國樂高樂園雲霄飛車「急煞撞擊」至少34人受傷

德國樂高樂園雲霄飛車「急煞撞擊」至少34人受傷
急診室的春天

急診室的春天
智庫統計：全球援烏已830億美元 美英供軍火 德國「說比做多」

智庫統計：全球援烏已830億美元 美英供軍火 德國「說比做多」
習近平通話杜達 提升與波蘭全面戰略夥伴關係

習近平通話杜達 提升與波蘭全面戰略夥伴關係

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生