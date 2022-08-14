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日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

日本無業男揚言暗殺日相岸田 距安倍遇刺才1個月

編譯中心／綜合13日電
日本首相岸田文雄（前中）6日出席廣島原爆紀念活動，維安人員重重保護，為防止前首相安倍晉三遭槍擊暗殺憾事重演。（美聯社）
日本首相岸田文雄（前中）6日出席廣島原爆紀念活動，維安人員重重保護，為防止前首相安倍晉三遭槍擊暗殺憾事重演。（美聯社）

日本前首相安倍晉三上月在奈良助選時遭槍擊身亡，但據日媒報導，安倍才遇刺身亡一個月，埼玉一名51歲男子山岸聰竟撥打報案專線110，揚言要「暗殺首相岸田文雄」。目前警方以妨礙警察業務為由將山岸逮捕，正在調查他的動機。

日本首相岸田文雄。（美聯社）
日本首相岸田文雄。（美聯社）

日本朝日電視台報導，住埼玉岩槻區的51歲無業男子山岸聰，在日本當地時間10日晚上7時30分，用手機撥打110揚言暗殺日相岸田。當天岸田文雄才宣布改組內閣。

山岸在接受警方訊問時，否認被控揚言暗殺岸田，一律回答「我不知道」。警方也搜索了山岸的住處，尚未發現凶器類物品，也尚未證實山岸與宗教和政治團體的關聯。

此外，岸田在10日內閣改組中，任命西村康稔為經濟產業大臣。共同社報導，西村上任才三天就前往參拜靖國神社，創岸田內閣首例。

日本經濟產業大臣西村康稔日前參拜靖國神社。（路透）
日本經濟產業大臣西村康稔日前參拜靖國神社。（路透）

西村屬於自民黨的安倍派。他告訴媒體：「考慮到故首相安倍晉三的同時，我決心為日本和平與發展竭盡全力。」安倍生前自從2020年9月卸任首相後，每逢靖國神社春季及秋季例大祭、8月15日的二次大戰結束日等，都會到靖國神社參拜。

西村表示，他署名「眾院議員西村康稔」並自費供奉「玉串料」（祭祀費）。至於為何不是選擇在15日的二次大戰結束日7周年當天參拜，西村稱「想在安靜的環境參拜」。

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與南韓強烈反彈。

靖國神社去年10月秋季例大祭及今年4月春季例大祭時，岸田及所有閣員都未曾親赴參拜。至於今年8月15日的二次大戰結束日，岸田本人是否會前往參拜，內閣官房長官松野博一昨天在記者會上說，「首相會做適當判斷，我也一樣」。

相關人士透露，岸田這次應該會以自費供奉「玉串料」為方向進行協調。

安倍 靖國神社 日本

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