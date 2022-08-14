蒙特內哥羅大規模槍擊 含槍手11死6傷 2童斷魂

蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。（美聯社）

巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（另譯黑山）12日發生大規模槍擊 案，檢方在初步調查案發現場後告訴「每日新聞」電視台，11名死者包括2名孩童與1名槍手，另有6人受傷。

綜合路透和法新社報導，蒙特內哥羅總理亞伯索維契（Dritan Abazovic）宣布，當晚起舉國哀悼3天。蒙特內哥羅總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）在推特 發文說：「我對切提涅發生駭人悲劇的消息深感震驚。在此向受害家庭和所有失去摯愛的人表達最深慰問之意。」

警方表示，約下午3時30分，1名34歲男子持狩獵步槍，射殺2名分別為8歲和11歲的孩童，這對手足的母親受傷送醫後不治。警方表示，這家人是槍手的房客，目前還不清楚槍手犯案動機。

警方說，槍手之後出門再殺害7人，並且與警方爆發槍戰，造成1名警察 受傷。

檢方告訴「每日新聞」（Vijesti）電視台，他們抵達現場時發現9具遺體，包括2名孩童，另外2人在送醫途中不治。檢方還說，槍手是被1名民眾制伏後死亡。媒體稍早報導槍手是被警方擊斃。

這起事件發生在首都波德里查（Podgorica）以西約36公里的切提涅（Cetinje），根據公共廣播公司RTCG報導，槍手涉及家庭糾紛。醫院人員告訴記者有6人受傷，其中3人情況危急。