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阿富汗女性罕見示威 神學士毆打驅散、對空鳴槍

編譯中心／綜合13日電
阿富汗婦女13日在首都喀布爾示威，遭神學士對空鳴槍暴力驅散。（Getty Images）
阿富汗婦女13日在首都喀布爾示威，遭神學士對空鳴槍暴力驅散。（Getty Images）

神學士（Taliban，又譯塔利班）在阿富汗再次掌權即將屆滿一年，首都喀布爾今天出現罕見的群眾集會，但遭神學士暴力驅散。他們毆打參與示威女性，並對空鳴槍。

中央社引述法新社報導，自神學士去年8月15日再次掌權以來，阿富汗女性在美國介入20年期間爭取到的微不足道空間又逐漸消失。

約40名女性今天高喊「麵包、工作和自由」口號，在教育部位於喀布爾的建築前遊行。示威民眾手持布條，寫著「8月15日是黑暗的一天」，要求享有工作權和政治參與權。她們高喊著「正義，正義，我們受夠了被漠視」，當中許多女性並未戴上面紗。

遊行發起人之一帕西（Zholia Parsi）說：「遺憾的是，情報機構的神學士分子來到現場並對空鳴槍。他們驅趕這些女孩們，撕毀布條，並沒收許多女孩的手機。」

有些示威女性避往附近商店，但神學士分子尾隨而至，以槍托毆打她們。記者目擊表示，現場數名記者也遭到神學士毆打。

此外，根據無國界記者組織公布調查結果，自神學士一年前接掌阿富汗政權至今，阿國已有將近60%新聞工作者失業或逃往海外；女性新聞工作者所受衝擊最大，有76%失業。

上述調查發現，阿富汗目前依然在工作的女性新聞工作者只有656名，絕大多數駐在首都喀布爾，比一年前2756人大幅減少。女性新聞工作者時常被以行為不檢為藉口遭到革職。

當地原本547個媒體組織，已有219個停止經營。有些媒體因為觸犯神學士不得播放音樂等內容的規定，而被迫關閉；有些則因為缺乏國際資助，無法繼續經營。

神學士 阿富汗 喀布爾

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