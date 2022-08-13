我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

黎巴嫩悲歌…男子提款遭拒挾人質 民眾共鳴喊「英雄」

編譯中心／綜合12日電
黎巴嫩男子胡笙持槍挾持銀行行員，要求提出他被凍結的存款，與軍警對峙。（歐新社）
黎巴嫩男子胡笙持槍挾持銀行行員，要求提出他被凍結的存款，與軍警對峙。（歐新社）

一名黎巴嫩男子11日持槍在首都貝魯特一家銀行挾持人質，當局同意讓男子領出一部份他被凍結的款項後，6名人質全數獲釋，事件已經落幕。這場挾持事件凸顯黎巴嫩經濟危機，許多同樣面對提款困難的大批民眾在銀行外聚集，聲援該男子。

胡笙11日在貝魯特黎巴嫩聯邦銀行持械脅持人質，要求銀行讓他提款。（Getty I...
胡笙11日在貝魯特黎巴嫩聯邦銀行持械脅持人質，要求銀行讓他提款。（Getty Images）

路透報導，一名維安人士透露，42歲男子胡笙（Bassam al-Sheikh Hussein）11日中午前，持槍進入黎巴嫩聯邦銀行在貝魯特西部哈姆拉區的分行。

消息人士說：「他要求領出自己帳戶內大約20萬美元，員工拒絕要求後，他開始大叫說他的親人在醫院，接著就拔槍。」據悉，胡笙是為了替父親支付醫藥費。

胡笙拔槍威嚇職員，並四處灑汽油，揚言要自焚和殺死銀行內所有人。他挾持了五名銀行職員和一名客戶，當地媒體報導他期間開了至少兩槍。

事件很快傳遍全國，引起成千上萬民眾共鳴，事發當時許多人聚集在銀行外表達支持，大喊「你是英雄」、「打倒銀行規定」。現場採訪的「半島電視台」記者說，因為很多人認為，「胡笙的困境就是他們的困境」。

人質事件在6小時之後落幕，銀行同意讓胡笙領出約3萬美元，他隨後釋放所有人並投降，目前還不清楚協議條件是否包括刑事指控。不過，根據參與談判的律師說，胡笙並沒有拿到這些錢；此外，儘管當局談判時承諾不會逮捕他，但是法官仍連夜下令逮人。

黎巴嫩自2019年便深陷經濟危機，黎巴嫩鎊兌美元現已貶值將近90％，銀行嚴格限制提款，很多人每月只准提取約200美元。目前，全國將近80％民眾都屬貧窮。

上一則

梅根、凱特妯娌永遠別想好？積怨太深 互相不滿

下一則

英格蘭高溫、降雨創新低 多地宣布乾旱 倫敦列最高等級

延伸閱讀

洛縣羅蘭崗大華超市廣場 持槍打劫亞裔的嫌犯被捕

洛縣羅蘭崗大華超市廣場 持槍打劫亞裔的嫌犯被捕
社區追悼遭槍殺華青 指責槍管鬆懈

社區追悼遭槍殺華青 指責槍管鬆懈
紐約客談／槍管鬆懈、犯罪輕縱下的悲劇

紐約客談／槍管鬆懈、犯罪輕縱下的悲劇
黎巴嫩金融危機領不到錢 男子為提款挾持銀行員

黎巴嫩金融危機領不到錢 男子為提款挾持銀行員

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判