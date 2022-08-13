黎巴嫩悲歌…男子提款遭拒挾人質 民眾共鳴喊「英雄」

黎巴嫩男子胡笙持槍挾持銀行行員，要求提出他被凍結的存款，與軍警對峙。（歐新社）

一名黎巴嫩男子11日持槍在首都貝魯特一家銀行挾持人質，當局同意讓男子領出一部份他被凍結的款項後，6名人質全數獲釋，事件已經落幕。這場挾持事件凸顯黎巴嫩經濟危機，許多同樣面對提款困難的大批民眾在銀行外聚集，聲援該男子。

胡笙11日在貝魯特黎巴嫩聯邦銀行持械脅持人質，要求銀行讓他提款。（Getty Images）

路透報導，一名維安人士透露，42歲男子胡笙（Bassam al-Sheikh Hussein）11日中午前，持槍進入黎巴嫩聯邦銀行在貝魯特西部哈姆拉區的分行。

消息人士說：「他要求領出自己帳戶內大約20萬美元，員工拒絕要求後，他開始大叫說他的親人在醫院，接著就拔槍。」據悉，胡笙是為了替父親支付醫藥費。

胡笙拔槍威嚇職員，並四處灑汽油，揚言要自焚和殺死銀行內所有人。他挾持了五名銀行職員和一名客戶，當地媒體報導他期間開了至少兩槍。

事件很快傳遍全國，引起成千上萬民眾共鳴，事發當時許多人聚集在銀行外表達支持，大喊「你是英雄」、「打倒銀行規定」。現場採訪的「半島電視台」記者說，因為很多人認為，「胡笙的困境就是他們的困境」。

人質事件在6小時之後落幕，銀行同意讓胡笙領出約3萬美元，他隨後釋放所有人並投降，目前還不清楚協議條件是否包括刑事指控。不過，根據參與談判的律師說，胡笙並沒有拿到這些錢；此外，儘管當局談判時承諾不會逮捕他，但是法官仍連夜下令逮人。

黎巴嫩自2019年便深陷經濟危機，黎巴嫩鎊兌美元現已貶值將近90％，銀行嚴格限制提款，很多人每月只准提取約200美元。目前，全國將近80％民眾都屬貧窮。