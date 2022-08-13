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救南韓經濟 尹錫悅特赦三星李在鎔等財閥惹批評

編譯羅方妤／綜合12日電
三星電子副董事長李在鎔，12日獲得南韓總統特赦。（美聯社）
三星電子副董事長李在鎔，12日獲得南韓總統特赦。（美聯社）

南韓政府12日公布光復節特赦名單，決定在本月15日光復節當天對三星電子副會長李在镕等1693人進行特赦、減刑或復權，前總統李明博不在赦免對象之列。最引人注目的是李在鎔將重掌三星集團。

分析預計，尹錫悅可藉特赦稍微挽回跌破30%的民望。但民間團體批評尹錫悅向財閥低頭，讓他們凌駕於法律之上。

三星電子是全球最大記憶晶片與智能電話生產企業，營業額占南韓GDP約五分之一。李在鎔在美中爭霸和晶片熱戰方酣之際復出，三星集團預期會加速併購等大動作，致力縮短與台積電的差距、並大量投資美國等主要市場。

去年1月，李在鎔因向前總統朴槿惠及其親信崔順實行賄，遭判刑兩年六個月。當年8月，李在鎔獲假釋提前出獄，但五年內限制就業的處罰尚未結束。此次獲得復權，使得李在鎔可以光明正大參與集團決策。

李在鎔透過聲明表示：「本人真的很感謝政府的決定，給我機會重新開始。我也為造成許多民眾擔憂道歉。我將努力工作，履行身為商人的義務和責任。我將透過投資和創造工作機會，盡所能協助國家經濟」。

除了李在鎔，同樣獲特赦的財閥包括樂天集團會長辛東彬、鋼鐵大廠東國製鋼會長張世宙，以及從事能源貿易的STX集團前會長姜德壽。南韓不少財閥在賄賂、挪用公款、逃稅等被定罪後，得到總統以「對國民經濟有貢獻」為由赦免並不罕見，包括李在鎔亡父、前三星集團會長李健熙都曾獲特赦。

本次光復節特赦是南韓新政府成立以來首次實施特赦。政府表示，考慮到當前國家經濟危機問題亟待解決，因此將有能力推進國家經濟發展的主要經濟界人士列入赦免名單。總統尹錫悅當天也表示，此次赦免的重點在於恢復民生和經濟。

政界人士不在此次特赦之列，前總統李明博在名單確定最後一刻前被抽掉，據信是尹錫悅支持度低迷，不願雪上加霜。

李明博現年80歲，因貪汙受賄等罪名被判有期徒刑17年。今年6月，他申請暫緩執行監禁，理由是糖尿病病情惡化；6月28日被檢方准許保外就醫三個月。

李在鎔大事記。
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