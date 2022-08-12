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暴雨奪命後省思 南韓擬禁「寄生上流」半地下室

編譯中心／綜合11日電
首爾四人在類似電影「寄生上流」中的半地下室溺斃，首爾當局正計劃逐步淘汰這類住宅。(Getty Images)
首爾四人在類似電影「寄生上流」中的半地下室溺斃，首爾當局正計劃逐步淘汰這類住宅。(Getty Images)

南韓連日強降雨釀成災情，這場堪稱首爾近百年來最嚴峻的暴雨，在這場暴雨造成至少四人在所謂的「半地下室」住宅溺斃後，首爾當局正計畫逐步淘汰這類住宅。

首爾8日降下暴雨，冠岳區三名住在半地下室的女子，因雨水灌進屋裡、來不及逃生溺斃。其中兩名女死者是年齡46歲的孿生姊妹，另一名年僅13歲死者是孿生妹妹的女兒。

在贏得奧斯卡最佳影片獎的南韓賣座電影「寄生上流」中，主角一家就住在「半地下公寓」中，也成為電影裡貧富差距的象徵。南韓近年的貧富差距急遽擴大，特別是在新冠疫情爆發後。根據新韓銀行4月的調查，所得排行前20%和最後20%的家庭，其所得差距已擴大至2019年來最大。

首爾當局與政府協調後，考慮禁止興建地下室和半地下室公寓。根據討論的內容，政府將給予屋主10至20年時間，從既有建築中拆除這類地下和半地下公寓。業主在租戶搬出後可以將房屋改為非居住用途，例如倉庫或停車場。當局也會協助現有居民遷往公屋。

首爾市政府的數據顯示，截至2020年，當地約5%住宅，或20萬戶住宅被歸類為地下或半地下公寓。政府資料顯示，首都圈目前有超過62萬人住在租金較便宜的半地下室。

南韓官員10日表示，境內連日暴雨，降雨量破紀錄，導致主要道路、地鐵、住家都淹水，有民眾冒險在水深及腰的大水中行走，地鐵站也湧進大量污濁的雨水，造成至少12人喪生，其中7人在首爾。

這場暴雨也造成首爾的豪華車車主損失慘重，有上千輛豪華車遭殃，料將重創非壽險公司的獲利能力。

南韓保險產業表示，超過1500起高檔車受8日暴雨侵襲而申請理賠的案件，已呈交幾家主要的非壽險公司，包括三星火災海上保險、KB保險公司、東部財產保險公司、現代海上火災保險公司。其中許多是豪華車，包括法拉利、保時捷車系Panamera、賓士車系S-Class及賓利等，這些車都要價幾十萬美元。

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