德國熱浪 萊茵河水位狂降…船隻快開不了

萊茵河在德國境內幾段河道的水位，下降到船隻難以通行的危險等級。（美聯社）

受歐洲熱浪影響，萊茵河在德國 的一段關鍵水道，預估12日清早水位將會降至水深只有40公分，形同船隻無法通行，將阻礙這條歐洲運送能源產品與其他工業原物料商品的重要水路行情。

彭博資訊報導，根據德國聯邦水路運輸管理局的預測，萊茵河位於法蘭克福西邊考布（Kaub）河道的水位測量標記，12日將降到關鍵的40公分水準。若水位降到這個水準，多數運送柴油、煤礦等產品的駁船實際上都無法航行。而且該水道的水位可能繼續降低，13日預估將再降至37公分。

歐洲正因為俄烏戰爭、俄羅斯縮減天然氣 供應，面臨幾十年來最嚴重的能源危機。除了能源價格飛漲，各企業也被迫擴大以石油 和煤礦取代天然氣，而萊茵河承擔運送這些能源產品的重責大任。

專家說，雖然一些駁船仍能在如此低的水位下運作，但萊茵河整體運輸量能將受到嚴重影響。德國指標電價10日上漲到歷史新高，歐洲的天然氣與煤礦期貨價格也都飆高。

萊茵河全長約1,300公里，是運輸必要原物料商品的動脈，流經歐洲多個最重要的工業地帶。化學品巨人巴斯夫（BASF）、蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）鋼鐵等大企業都靠萊茵河運送需要的原物料和燃料。