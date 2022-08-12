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日媒民調：47%日本民眾反對安倍國喪

編譯中心╱綜合11日電
日媒調查，有47%的日本民眾反對反對安倍國喪。(美聯社)
日媒調查，有47%的日本民眾反對反對安倍國喪。(美聯社)

日本時事社最新民調顯示，對於日本政府內閣會議決定將於9月27日舉辦哀悼前首相安倍晉三的國喪一事，回答「反對」的民眾占47.3%。

中央社報導，時事社公布8月上旬的民調結果顯示，對於政府內閣會議決定要以公帑舉辦的安倍國喪，反對者占47.3%、贊成者占30.5%，表示「不清楚」者占22.2%。

這項民調於8月5至8日之間實施。首相岸田文雄昨天進行內閣改組，因此這項民調並沒反映出岸田改組後的內閣的評價。調查是針對日本全國18歲以上2000名男女進行個別面談方式進行，有效回收率60.0%。

報導指出，調查中，贊成政府辦安倍國喪的民眾當中，執政聯盟自民黨、公明黨的支持者分別有52.4%、44.1%。在野黨支持者回答反對辦安倍國喪的民眾幾乎都逾半數，其中，最大在野黨立憲民主黨的支持者有75.9%、日本維新會的支持者有63.0%反對政府辦安倍國喪。無黨派人士反對辦安倍國喪者有51.0%。

民眾被問及有關宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）與政治人物之間的關係是否需釐清一事，民調顯示回答「有必要」者占77.3%、回答「沒必要」者占11.0%。不論是哪一政黨的支持者認為有必要釐清關係者皆逾7成。

調查顯示，岸田內閣的支持率為44.3%，比上個月民調結果減少了5.6個百分點。不支持率為28.5%，比上個月民調結果增加了8.5個百分點，不支持率是去年年底岸田內閣上台以來的新低紀錄。

在政黨支持率方面，自民黨24.3%，比上次民調減少了2.2個百分點。立憲民主黨4.8%，比上次民調減少了0.7個百分點。公明黨2.8%、共產黨1.8%、國民民主黨1.3%、令和新選組1.2%、參政黨0.6%、NHK黨0.4%、社民黨0.2%。無政黨傾向者56.3%。

此外，日本首相岸田文雄進行內閣改組，共同社於實施全國緊急電話民調結果顯示，有關宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）與自民黨國會議員之間的關係，認為自民黨及自民黨所屬的議員「說明不夠充分」者多達89.5%；認為「說明很充分」者僅占6.9%。

共同社民調顯示，岸田內閣支持率54.1%，比上次於7月30、31日實施的民調增加3.1個百分點。岸田內閣的不支持率為28.2%。

民調 安倍 日本

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