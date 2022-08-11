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首爾暴雨後 當局考慮禁止「寄生上流」式的半地下公寓

編譯洪啟原／綜合外電
首爾當局與政府協調後，考慮禁止興建地下室和半地下室公寓。根據討論的內容，政府將給予屋主10至20年時間，從既有建築中拆除這類地下和半地下公寓（banjiha）。（路透）
首爾當局與政府協調後，考慮禁止興建地下室和半地下室公寓。根據討論的內容，政府將給予屋主10至20年時間，從既有建築中拆除這類地下和半地下公寓（banjiha）。（路透）

南韓連日強降雨釀成災情，這場堪稱首爾近百年來最嚴峻的暴雨，在這場暴雨造成至少四人在所謂的「半地下室」住宅溺斃後，首爾當局正計劃逐步淘汰這類住宅。

在贏得奧斯卡最佳影片獎的南韓賣座電影「寄生上流」中，主角一家就住在這種半地下公寓中，也成為電影裡貧富差距的象徵。南韓近年的貧富差距急遽擴大，特別是在新冠疫情爆發後。根據新韓銀行4月的調查，所得排行前20%和最後20%的家庭，其所得差距已擴大至2019年來最大。

首爾當局與政府協調後，考慮禁止興建地下室和半地下室公寓。根據討論的內容，政府將給予屋主10至20年時間，從既有建築中拆除這類地下和半地下公寓（banjiha）。首爾市政府的數據顯示，截至2020年，當地約5%住宅，或20萬戶住宅被歸類為地下或半地下公寓。

韓國官員10日表示，韓國連日暴雨，降雨量破紀錄，導致主要道路、地鐵、住家都淹水，有民眾冒險在水深及腰的大水中行走，地鐵站也湧進大量污濁的雨水，造成至少9人喪生、7人失聯。

這場暴雨也造成首爾的豪華車車主損失慘重，有上千輛豪華車遭殃，料將重創非壽險公司的獲利能力。

南韓保險產業表示，超過1,500起高檔車受8日暴雨侵襲而申請理賠的案件，已呈交幾家主要的非壽險公司，包括三星火災海上保險、KB保險公司、東部財產保險公司、現代海上火災保險公司。

其中許多是豪華車，包括法拉利、保時捷車系Panamera、賓士車系S-Class及賓利等，這些車都要價幾十萬美元，車主已向損害賠償保險公司（indemnity insurer）提出水患理賠。也有數百輛高檔進口車在申請理賠之列，包括寶馬、奧迪以及富豪汽車。

保險 暴雨 南韓

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