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家用能源帳單估明年飆漲 英1/3家庭恐淪貧戶

編譯季晶晶／綜合報導
明年前三個月，英國估計會有近三分之一的家庭在付完能源費用後，收入低於貧窮線；圖為示意圖。（路透）
明年前三個月，英國估計會有近三分之一的家庭在付完能源費用後，收入低於貧窮線；圖為示意圖。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，終結燃料貧困聯盟（EFPC）周二估計，明年前三個月，會有大約1050萬戶的家庭在付完能源費用後，收入低於貧窮線，占比將近全英國的三分之一。

英國政府將貧戶定義為，家庭收入在中位數60%以下的家庭，2021年的年收入中位數是31,000英鎊，所以貧窮線是18,600英鎊。

上述預測是基於研究業者Corneall Insight周二發布的最新估計。該公司說，10月起，家用能源帳單料將上漲到每年3,582英鎊，1月起再漲到4,266英鎊，是當前水準的116%，相當於每月355英鎊。燃料價格狂飆，使得估計都很難追上腳步，上周的預測是1月價格比當前水準高83%。

Cornwall Insight表示，上修改預估值是因為批發價上漲以及監管機構計算其物價上限的方式生變，但緩解可能即將出現：預計帳單會在2023年下半年開始走低。

燃料帳單去年起漲，因為全球天然氣供應緊張，推動批發價漲至創紀錄水準。俄烏戰爭2月下旬爆發加劇了問題。

英國家庭今年的能源帳單平均上漲54%，使生活成本危機惡化，許多人被迫在取暖和吃飽飯之間做出抉擇。5月，政府宣布規模150億英鎊的一籃子補助計畫，包括10月起向2,900萬戶家庭支付400英鎊，以減輕其能源負擔。

但EFPC協調員Simon Francis說，最新的能源價格預估顯示政府補助「微不足道」。

Cornwall Insight首席顧問Craig Lowrey周二表示，如果「400英鎊不足以對前次的預估產生影響，現在肯定也不夠。」

英國外相特拉斯（Liz Truss）是接替強生出任首相的領先候選人，她提議減稅以幫助因能源帳單而苦苦掙扎的家庭，而不是直接發現金。她的競爭對手前財相蘇納克（Rishi Sunak）認為政府需要提供更多的支持。英國預計9月5日選出新首相。

英國 天然氣

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