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義大利人不吃+疫情衝擊…達美樂退出「披薩故鄉」

編譯中心／綜合10日電
消費者不埋單。美國連鎖披薩品牌達美樂宣布退出義大利市場。（路透）
消費者不埋單。美國連鎖披薩品牌達美樂宣布退出義大利市場。（路透）

總部位於美國的全球披薩連鎖業者達美樂（Domino）10日宣布，將退出義大利市場，全義大利34家分店已於上月關閉，目前達美樂官網顯示其國際版圖遍布90個國家地區，已不見義大利。

達美樂七年前進軍義大利，要用美式風味的披薩反攻發源地，但消費者不埋單，加上近兩年疫情爆發，營運更加艱困。

根據彭博報導，法庭文件顯示，達美樂的義大利經銷商EPizza SpA因現金用罄並拖欠債務，今年4月聲請破產。截至2020年底，該公司的債務高達1060萬歐元（約1091萬美元）。

儘管在義大利踢到鐵板，美國民眾對達美樂還是很捧場，達美樂網站上近日推出的優惠方案，便受到許多家庭主婦的歡迎，大尺寸披薩一個8美元，可以解決一家人的晚餐。

據報導，達美樂在2015年與當地公司ePizza達成特許經營協議後，在米蘭開設第一家分店。當時ePizza對前景充滿樂觀，畢竟義大利是僅次於美國的「全球第二大披薩市場」，而且義大利還沒有像達美樂披薩「送到家」的商業模式。

兩年前，媒體報導達美樂打算未來十年內在義大利展店850家，目標是在達到披薩市占率2%。時至2021年，達美樂已有34家義大利分店。不過，新冠疫情封城期間，許多店家開始採取外賣和送到家的商業模式，競爭日益激烈，達美樂最終債台高築。

義大利保護「正宗那不勒斯披薩」協會的總幹事歐利奇諾 (Stefano Auricchio) 說，雖然聽到達美樂關閉感到遺憾，但根據該協會最近委託進行的研究顯示，那不勒斯披薩喚起「品質、幸福和家庭」的概念，大型披薩連鎖店和標準化產品難以匹敵，「那不勒斯披薩是所有披薩之母，甚至是義大利披薩之母。一切都從這裡開始。」

連鎖披薩品牌達美樂宣布退出義大利市場。（美聯社）
連鎖披薩品牌達美樂宣布退出義大利市場。（美聯社）

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