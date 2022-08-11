冰川融化「揭秘密」 瑞士發現50年前人機遺骸

飆升的氣溫正促使瑞士融化的冰川揭開底下的「秘密」，光是今年夏天就有2具身份不明的人類遺骸和一架失聯半個多世紀的飛機殘骸被發現。（路透）

飆升的氣溫正促使瑞士融化的冰川 揭開底下的「秘密」，光是今年夏天就有兩具身份不明的人類遺骸和一架失聯半個多世紀的飛機殘骸被發現。

衛報報導，警方發言人8日證實兩名法國登山者上周在瓦萊州（Valais）南部攀登Chessjen冰川時發現人骨，隨後被直升機從冰川上空運。不列顛尼亞山間小屋管理員安登馬滕（Dario Andenmatten）指出「這些骨頭是在一條大約10年前廢棄的舊路徑附近發現的，許多登山者從那裡開始在該地區攀登」。

由於除了裸露的骨頭外幾乎沒有遺體，安登馬滕認為此人「在1970或1980年代的某個時候就已經死亡」。此外，馬特洪峰（Matterhorn）西北部度假勝地附近的斯托克吉冰川（Stockji Glacier）上周也發現另一具屍體。瓦萊州警方表示這兩起案件皆通過DNA分析識別人類遺骸的過程仍在進行、還需幾天時間。

本月第一周，另一名登山嚮導內倫（Dominik Nellen）發現1968年6月在少女峰（Jungfrau）和莫希峰（Mönch）附近的阿萊奇冰川（Aletsch Glacier）上空墜毀的飛機殘骸，他表示「從遠處看，我以為是兩個背包，仔細檢查後發現那是1968年6月30日在該地區墜毀的一架飛機殘骸，當時機上載有一名教師，醫療官和他的兒子，全都來自蘇黎世，屍體當時被找到了，但殘骸沒有」。

在經歷降雪 量相對較少的冬季之後，瑞士阿爾卑斯山已經經歷2次嚴重的夏季熱浪 。