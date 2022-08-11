岸田內閣再改組 切割統一教救民調 仍有7人有關聯

日本首相岸田文雄（前）10日宣布第二次內閣改組，新閣員10日晚於首相官邸拍大合照。（歐新社）

日本 首相岸田文雄 10日進行上任十個月來第二次內閣改組，指出第二屆岸田內閣是應對突發事態「堅決實施政策的內閣」（日語：政策斷行內閣），要突破國內外諸多危機，包括第七波新冠疫情、美中在台灣問題上的緊張關係，以及物價高漲。記者會上被問及解放軍實施封鎖台灣演習時，岸田重申要求解放軍立即停止軍演。

民調支持率陷入低迷促使岸田決定改組內閣和自民黨高層人事。日本廣播協會（NHK）8日公布的民調，岸田內閣支持度由三周前的59%下滑至46%，主要原因包括民眾質疑自民黨多名政要與「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）過從甚密，以及反對故首相安倍 晉三國葬。

前首相安倍晉三遭暗殺案，扯出政界與統一教往來密切，導致岸田支持度大跌，因此他亟欲透過改組刷新內閣形象，與統一教切割，在改組前多次詢問相關官員是否與統一教有往來，務求「嚴格檢視」。

岸田強調「嚴格檢視」新內閣人事並要求誠實交代與統一教往來情況。美聯社和路透報導，七名大臣在改組時因為與統一教有糾葛被撤換，朝日新聞則稱有八人，包括安倍胞弟、原防衛大臣岸信夫。他在內閣改組後轉任首相安保輔佐官（顧問），另一個原因疑似健康不佳。

每日新聞報導，岸田二次改組內閣仍有七名大臣與統一教有過互動，包括外相林芳正、經濟安保大臣高市早苗、地方創生大臣岡田直樹、環境大臣西村明宏、厚生大臣加藤勝信、總務大臣寺田稔及經濟再生大臣山際大志郎，七人皆已向岸田報告往來情形。

日本首相岸田文雄10日宣布內閣與中央黨部人事改組，標準之一就是要和統一教會劃清界線。舊名為統一教會(Unification Church)的「世界和平統一家庭聯合會」，日本分會會長田中富廣10日在東京舉行記者會，表示教會絕對沒有介入政黨事務或政治，還說如果岸田切割統一教會決定屬實，「令人遺憾」。

岸田二次改組內閣後，19名閣員有14人異動，其中9人是首次入閣，可說是大規模改組。新的內閣平均年齡平均年齡為62.65歲，較上次岸田組閣時的61.81歲略高，女性閣員僅兩人，分別是文部科學大臣永岡桂子及經濟安保擔當大臣高市早苗。