假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵 ，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。

衛報報導，這位現年27歲的女子和她的伴侶6日來到距離巴黎聖母院 和市政廳不遠的塞納河邊，當時河畔是巴黎右岸夏季活動「巴黎海灘」（Paris Plages）的焦點，活動一路從白天到晚上都很熱鬧，包括遊客和巴黎當地人皆會來到此處喝酒或野餐。

根據當地報紙Le Parisien的報導，當天凌晨1點多時，受害女子在第4區的路易-菲利普橋（Louis-Philippe Bridge）附近停下來使用公共廁所，這間廁所距離當地酒吧不遠，被認為是安全且維護良好的，該女子的伴侶在外等待，直到他發現女子上廁所的時間拖太長時，擔心的他走近廁所便聽到哭聲，接著發現該女子遭遇襲擊。

該地區保安人員隨後前來幫忙，警方也逮捕住在塞納河畔阿涅勒（Asnières-sur-Seine）的嫌疑男子。在最初的警方採訪中，該男子否認強姦並表示是在女子同意的情況下才做出此行為。

受害女子被送往巴黎一家醫院，在向警方提供證據後便和伴侶飛回美國。