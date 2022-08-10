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熱浪融化瑞士冰川 近50年前人類、飛機殘骸意外出土

編譯張君堯／即時報導
飆升的氣溫正促使瑞士融化的冰川揭開底下的「秘密」，光是今年夏天就有2具身份不明的人類遺骸和一架失聯半個多世紀的飛機殘骸被發現。（路透）
飆升的氣溫正促使瑞士融化的冰川揭開底下的「秘密」，光是今年夏天就有2具身份不明的人類遺骸和一架失聯半個多世紀的飛機殘骸被發現。（路透）

飆升的氣溫正促使瑞士融化的冰川揭開底下的「秘密」，光是今年夏天就有2具身份不明的人類遺骸和一架失聯半個多世紀的飛機殘骸被發現。

衛報報導，警方發言人8日證實2名法國登山者上周在瓦萊州（Valais）南部攀登Chessjen冰川時發現人骨，隨後被直升機從冰川上空運。不列顛尼亞山間小屋管理員安登馬滕（Dario Andenmatten）指出「這些骨頭是在一條大約10年前廢棄的舊路徑附近發現的，許多登山者從那裡開始在該地區攀登」。

由於除了裸露的骨頭外幾乎沒有遺體，安登馬滕認為此人「在1970或1980年代的某個時候就已經死亡」。此外，馬特洪峰（Matterhorn）西北部度假勝地附近的斯托克吉冰川（Stockji Glacier）上周也發現另一具屍體。瓦萊州警方表示這2起案件皆通過DNA分析識別人類遺骸的過程仍在進行、還需幾天時間。

本月第一周，另一名登山嚮導內倫（Dominik Nellen）發現1968年6月在少女峰（Jungfrau）和莫希峰（Mönch）附近的阿萊奇冰川（Aletsch Glacier）上空墜毀的飛機殘骸，他表示「從遠處看，我以為是2個背包，仔細檢查後發現那是1968年6月30日在該地區墜毀的一架飛機殘骸，當時機上載有一名教師，醫療官和他的兒子，全都來自蘇黎世，屍體當時被找到了，但殘骸沒有」。

在經歷降雪量相對較少的冬季之後，瑞士阿爾卑斯山已經經歷2次嚴重的夏季熱浪

冰川 降雪 熱浪

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