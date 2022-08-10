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擁核國巴基斯坦外匯儲備只能撐2個月 違約威脅逼近

編譯季晶晶／即時報導
在斯里蘭卡之後，巴基斯坦有可能成為下一個債務違約國。（彭博資訊）
在斯里蘭卡之後，巴基斯坦有可能成為下一個債務違約國。（彭博資訊）

投資人擔心巴基斯坦可能跟在斯里蘭卡之後、成為下一個陷入違約厄運的國家。巴國正苦於應付大宗商品價格飆升和信貸條件收緊。

根據彭博資訊，巴基斯坦將於2024、2025和2026年到期的債券正折價交易，分別為1美元面值報價71美分、65美分和63美分。在新興市場國家發行的債務中，巴國是今年表現最差國家之一，表明投資人為這個南亞經濟體承受的壓力感到憂心。

俄烏戰爭以來，全球能源和食品價格飆升加速了通膨，導致巴國貿易赤字擴大，耗盡其外匯儲備，目前剩下大約90億美元，只夠再撐兩個月，流動性危機迫在眉睫。

Capital Economics資深經濟學家Gareth Leather說：「俄烏戰爭爆發，使巴國處境雪上加霜。大宗商品價格飆升導致其經常帳餘額迅速惡化，政府支出增加。」

別的新興市場公債折價幅度也不遑多讓，這是因為市場預期國際貨幣基金（IMF）馳援，加上雙邊融資支援，可能協助巴國避免今年違約。

迦納與巴基斯坦一樣面臨物價螺旋上升的考驗，正在尋求IMF的幫助，有2026年到期的公債，1美元面值報價68美分。5月違約的斯里蘭卡則報價32美分。

即使如此，投資人對巴基斯坦已失去信心的跡象是，過去三個月，巴基斯坦盧比兌美元下跌逾15%，儘管上周已離開240盧比的創紀錄低點，在224盧比左右盤旋。

近幾周，惠譽、穆迪和標普三大信評機構均下調巴基斯坦的展望到負面。該國主權評級深陷「垃圾」級。

部分市場參與者贊成巴基斯坦官員的看法，認為美國、中國大陸和阿拉伯國家在內盟友會協助巴國度過難關，這個擁核國的經濟有區域重要性，不能倒。

投資 斯里蘭卡 新興市場

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