我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

阿富汗女孩受教育權受阻 上秘密學校偷讀書

編譯中心╱綜合9日電
神學士今年5月曾宣布，阿富汗女人在公眾場合須穿遮蓋全身的袍罩。（路透）
神學士今年5月曾宣布，阿富汗女人在公眾場合須穿遮蓋全身的袍罩。（路透）

阿富汗女孩納菲沙（Nafeesa）發現廚房是藏課本的絕佳地點，可以不被她那反對女子讀書的神學士(Taliban，另譯塔利班)哥哥窺探的眼睛看到，因為阿富汗男人幾乎從不進廚房。

自從伊斯蘭基本教義派組織神學士去年重新在阿富汗執政後，當地數十萬名像納菲沙這樣的女孩和年輕女性就被剝奪了受教育的機會，但她們對學習的渴望並未稍減。

神學士掌權一年來，為遵循嚴酷的伊斯蘭觀念，對女性實施了苛刻的限制措施，不讓女性參與公眾生活。女人若無男性親屬陪伴，不能再長途旅行。她們也被告誡要用面紗遮蓋臉龐，最好是穿從頭包到腳的罩袍；不過神學士還是最希望女性除非絕對必要都不出門。

最殘酷的是，阿富汗許多地方的女子中學都不得重啟。但在全國各地普通民宅內，祕密學校愈來愈多。

法新社採訪團隊造訪了其中三所祕密學校，訪問了師生，基於安全考量，他們都使用化名。

阿富汗數十年來的動盪嚴重破壞了教育系統，所以已經20歲的納菲沙目前還在學習中學科目。只有她母親和姊姊知道她在讀書。

納菲沙的哥哥多年來在山區替神學士對抗阿富汗前政府及美國主導的外國部隊，直到打了勝仗，才帶著滿腦嚴苛教條返家，認為女性就該待在家裡。

他允許納菲沙早上去伊斯蘭宗教學校讀可蘭經，但下午納菲沙就溜去阿富汗女性革命協會籌辦的祕密學校。

宗教學者說，伊斯蘭教並無可以禁止女孩接受中學教育的正當理由，神學士掌權一年來，也一直聲稱會允許開課。但數名消息人士說，向最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）提供建議的強硬派反對女孩受教育，或充其量希望僅限於宗教研究及實用課程，例如烹飪和針黹。

小學女生仍可上學，至少目前，女性也可以上大學，只是由於缺乏女教師，有些課程要男女分開上，也有些課開不成。

沒有中學學歷，十多歲的女孩們就不能參加大學入學考試，所以目前這批大學女生可能會是阿富汗在可預見未來的最後一批。

對於一些阿富汗女性來說，上學為的也不只是受教育的權利，因為她們太常遇到施虐又限制重重的婚姻關係。

阿富汗 神學士 教育

上一則

以色列軍隊再襲約旦河西岸 釀3死近70傷

下一則

日內閣改組 濱田靖一回鍋防相

延伸閱讀

亞城看板╱ 大學申請講座21日推出

亞城看板╱ 大學申請講座21日推出
阿富汗首都喀布爾炸彈攻擊 至少8死、22傷 IS聲稱犯案

阿富汗首都喀布爾炸彈攻擊 至少8死、22傷 IS聲稱犯案
阿富汗難民翻身當選參議員 頭巾首度進入澳洲國會殿堂

阿富汗難民翻身當選參議員 頭巾首度進入澳洲國會殿堂
白宮證實凱達頭目薩瓦里死訊 「但未獲得DNA證據」

白宮證實凱達頭目薩瓦里死訊 「但未獲得DNA證據」

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
在接受CNN採訪時，沃特斯據理力爭。（視頻截圖）

英樂團Pink Floyd前主唱挺一中 勸CNN主持：回去多讀書

2022-08-08 22:29
根據迄今為止最為全面的研究之一，1/8的COVID-19確診者，會出現至少1種「長新冠」症狀。（Getty Images）

研究：1/8確診者至少出現1種「長新冠」症狀

2022-08-05 15:43
美國國防合同管理局（DCMA）發布聲明，軍武巨擘洛克希德馬丁生產的F-35戰機在出廠前，未能發現許多問題。（歐新社）

台灣買不到的這款戰機已交貨800架 生產過程仍有瑕疵

2022-08-05 18:54
一名俄國軍人4日駐守在烏克蘭南部歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠附近。（路透）

歐洲最大核廠遭炸 未偵測到輻射外洩 俄烏互控動手

2022-08-07 11:31

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了