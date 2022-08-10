阿富汗女孩受教育權受阻 上秘密學校偷讀書

神學士今年5月曾宣布，阿富汗女人在公眾場合須穿遮蓋全身的袍罩。（路透）

阿富汗 女孩納菲沙（Nafeesa）發現廚房是藏課本的絕佳地點，可以不被她那反對女子讀書的神學士 (Taliban，另譯塔利班)哥哥窺探的眼睛看到，因為阿富汗男人幾乎從不進廚房。

自從伊斯蘭基本教義派組織神學士去年重新在阿富汗執政後，當地數十萬名像納菲沙這樣的女孩和年輕女性就被剝奪了受教育 的機會，但她們對學習的渴望並未稍減。

神學士掌權一年來，為遵循嚴酷的伊斯蘭觀念，對女性實施了苛刻的限制措施，不讓女性參與公眾生活。女人若無男性親屬陪伴，不能再長途旅行。她們也被告誡要用面紗遮蓋臉龐，最好是穿從頭包到腳的罩袍；不過神學士還是最希望女性除非絕對必要都不出門。

最殘酷的是，阿富汗許多地方的女子中學都不得重啟。但在全國各地普通民宅內，祕密學校愈來愈多。

法新社採訪團隊造訪了其中三所祕密學校，訪問了師生，基於安全考量，他們都使用化名。

阿富汗數十年來的動盪嚴重破壞了教育系統，所以已經20歲的納菲沙目前還在學習中學科目。只有她母親和姊姊知道她在讀書。

納菲沙的哥哥多年來在山區替神學士對抗阿富汗前政府及美國主導的外國部隊，直到打了勝仗，才帶著滿腦嚴苛教條返家，認為女性就該待在家裡。

他允許納菲沙早上去伊斯蘭宗教學校讀可蘭經，但下午納菲沙就溜去阿富汗女性革命協會籌辦的祕密學校。

宗教學者說，伊斯蘭教並無可以禁止女孩接受中學教育的正當理由，神學士掌權一年來，也一直聲稱會允許開課。但數名消息人士說，向最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）提供建議的強硬派反對女孩受教育，或充其量希望僅限於宗教研究及實用課程，例如烹飪和針黹。

小學女生仍可上學，至少目前，女性也可以上大學，只是由於缺乏女教師，有些課程要男女分開上，也有些課開不成。

沒有中學學歷，十多歲的女孩們就不能參加大學入學考試，所以目前這批大學女生可能會是阿富汗在可預見未來的最後一批。

對於一些阿富汗女性來說，上學為的也不只是受教育的權利，因為她們太常遇到施虐又限制重重的婚姻關係。