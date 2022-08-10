日內閣改組 濱田靖一回鍋防相

日本首相岸田文雄10日啟動內閣，前防衛大臣濱田靖一(右二)內定回鍋擔任防衛大臣。（Getty Images）

日本 首相、自民黨總裁岸田文雄10日啟動內閣及黨務主管人事改組，前防衛大臣濱田靖一內定回鍋擔任防衛大臣，濱田7月底才與前防衛大臣石破茂等人訪問台灣。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，岸田內閣10日將進行大幅度的內閣改組，19名閣員將有半數以上換人。防衛大臣內定由前防衛大臣濱田靖一擔任，原防衛大臣岸信夫因健康因素去職。

厚生勞動大臣內定由前官房長官、也是前厚生勞動大臣加藤勝信擔任，加藤是日本國會最大團體「日華議員懇談會」成員。

此外，受到日本已故首相安倍 晉三力挺的自民黨政調會高市早苗原任自民黨政調會長，外傳她內定擔任經濟安保大臣。自民黨宣傳主任河野太郎內定數位大臣，首相輔佐官寺田稔內定總務大臣，參議員 岡田直樹內定為地方創生大臣，參議員野村哲郎內定農林水產大臣。

法務大臣內定由前農林水產副大臣葉梨康弘擔任。經濟產業大臣內定由前經濟再生大臣西村康稔擔任。文部科學大臣內定由眾議員永岡桂子擔任、環境大臣由前官房副長官西村明宏擔任。

外務大臣林芳正、內閣官房長官松野博一、財務大臣鈴木俊一、國土交通大臣齊藤鐵夫、經濟再生大臣山際大志郎預料都將留任。

日本共同社報導，岸田有意透過安排黨內最大派系「安倍派」和非主流派分別擔任要職，打造全黨團結體制。

另據日本每日新聞報導，日本政府和其他政黨9日針對故首相安倍晉三國葬開會討論，國葬儀式將以2020年前首相中曾根康弘的「內閣與自民黨聯合葬禮」為基準，控制在2億日圓（約150萬美元）以下。不過2億日圓的基準不包括維安費用在內。

日本前首相安倍晉三上月8日在奈良為參議員候選人站台助選時，遭41歲男子山上徹也從背後兩開槍擊中要害，送醫不治，享壽67歲。

日本政府決定為安倍舉辦國葬，定於9月27日於東京武道館舉行，費用由政府埋單。美國前總統歐巴馬將出席。