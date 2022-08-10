日內閣改組 濱田靖一回鍋防相
日本首相、自民黨總裁岸田文雄10日啟動內閣及黨務主管人事改組，前防衛大臣濱田靖一內定回鍋擔任防衛大臣，濱田7月底才與前防衛大臣石破茂等人訪問台灣。
日本放送協會（NHK）等媒體報導，岸田內閣10日將進行大幅度的內閣改組，19名閣員將有半數以上換人。防衛大臣內定由前防衛大臣濱田靖一擔任，原防衛大臣岸信夫因健康因素去職。
厚生勞動大臣內定由前官房長官、也是前厚生勞動大臣加藤勝信擔任，加藤是日本國會最大團體「日華議員懇談會」成員。
此外，受到日本已故首相安倍晉三力挺的自民黨政調會高市早苗原任自民黨政調會長，外傳她內定擔任經濟安保大臣。自民黨宣傳主任河野太郎內定數位大臣，首相輔佐官寺田稔內定總務大臣，參議員岡田直樹內定為地方創生大臣，參議員野村哲郎內定農林水產大臣。
法務大臣內定由前農林水產副大臣葉梨康弘擔任。經濟產業大臣內定由前經濟再生大臣西村康稔擔任。文部科學大臣內定由眾議員永岡桂子擔任、環境大臣由前官房副長官西村明宏擔任。
外務大臣林芳正、內閣官房長官松野博一、財務大臣鈴木俊一、國土交通大臣齊藤鐵夫、經濟再生大臣山際大志郎預料都將留任。
日本共同社報導，岸田有意透過安排黨內最大派系「安倍派」和非主流派分別擔任要職，打造全黨團結體制。
另據日本每日新聞報導，日本政府和其他政黨9日針對故首相安倍晉三國葬開會討論，國葬儀式將以2020年前首相中曾根康弘的「內閣與自民黨聯合葬禮」為基準，控制在2億日圓（約150萬美元）以下。不過2億日圓的基準不包括維安費用在內。
日本前首相安倍晉三上月8日在奈良為參議員候選人站台助選時，遭41歲男子山上徹也從背後兩開槍擊中要害，送醫不治，享壽67歲。
日本政府決定為安倍舉辦國葬，定於9月27日於東京武道館舉行，費用由政府埋單。美國前總統歐巴馬將出席。
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