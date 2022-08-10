史上第2熱7月 南極海冰面積44年最小

歐盟衛星監測組織表示，上個月南極海冰的覆蓋面積創下有紀錄44年以來7月份最低面積。（Getty Images）

聯合國世界氣象組織表示，今年7月是有紀錄以來3個最熱的7月之一；南極海冰的覆蓋面積創下有紀錄44年以來7月份最低面積；日本 東京今天不到中午就被觀測到95℉(35℃)高溫 ，已是本季第14天出現「猛暑日」，創下1875年開始觀測以來歷史紀錄。

中央社引述法新社報導，世界氣象組織發言人努利斯（Clare Nullis）引述歐盟 氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，簡稱C3S）的最新數據說，最熱的三個7月分別是2019年、2022年與2016年。

世界氣象組織發言人努利斯（ClareNullis）在日內瓦告訴記者：「全球剛剛經歷了有紀錄以來3個最溫暖的7月之一。」她引述歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的最新數據說，2022年7月比2019年同月稍微涼爽，比起2016年同月則稍暖。

世界氣象組織表示，今年7月全球氣溫比1991到2020年均值高出0.4℃(32.72℉)。

儘管反聖嬰現象「定會產生降溫影響」，全球氣溫仍然升高。反聖嬰現象自2020年9月以來幾乎不間斷地影響全球氣候。世界氣象組織表示，值得注意的是，歐洲夏季出現極端熱浪和乾旱，部分國家降雨量甚至打破歷史低點。

努利斯說，2022年7月是西班牙有氣象紀錄以來最熱的一個月。

C3S發現，今年7月南極海冰範圍約1530萬平方公里，較1991-2020年的7月平均面積低了約110萬平方公里，也就是7%。這是44年前開始有衛星紀錄以來，7月份最低冰層覆蓋面積，今年6月份南極海冰面積也創下新低紀錄。

C3S稱，自今年2月以來，每個月南極海冰面積持續低於月平均範圍。

C3S在月報中說，上個月「南冰洋」（南極洲周圍海域）出現「廣大區域海冰濃度低於平均水平」。與此同時，北極海冰覆蓋面積也比平均水平低4%，成為有紀錄以來第12低的7月份海冰範圍。

另據日本讀賣新聞報導，日本列島多數地區今天受到高壓籠罩，從西日本到東日本各地氣溫升高，東京市中心在中午前已觀測到達「猛暑日」標準的攝氏35度，是當地本季第14次出現「猛暑日」。

日本把30℃(86℉)以上稱為「真夏日」，35℃以上稱為「猛暑日」。