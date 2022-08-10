我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

史上第2熱7月 南極海冰面積44年最小

編譯中心╱綜合9日電
歐盟衛星監測組織表示，上個月南極海冰的覆蓋面積創下有紀錄44年以來7月份最低面積。（Getty Images）
歐盟衛星監測組織表示，上個月南極海冰的覆蓋面積創下有紀錄44年以來7月份最低面積。（Getty Images）

聯合國世界氣象組織表示，今年7月是有紀錄以來3個最熱的7月之一；南極海冰的覆蓋面積創下有紀錄44年以來7月份最低面積；日本東京今天不到中午就被觀測到95℉(35℃)高溫，已是本季第14天出現「猛暑日」，創下1875年開始觀測以來歷史紀錄。

中央社引述法新社報導，世界氣象組織發言人努利斯（Clare Nullis）引述歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，簡稱C3S）的最新數據說，最熱的三個7月分別是2019年、2022年與2016年。

世界氣象組織發言人努利斯（ClareNullis）在日內瓦告訴記者：「全球剛剛經歷了有紀錄以來3個最溫暖的7月之一。」她引述歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的最新數據說，2022年7月比2019年同月稍微涼爽，比起2016年同月則稍暖。

世界氣象組織表示，今年7月全球氣溫比1991到2020年均值高出0.4℃(32.72℉)。

儘管反聖嬰現象「定會產生降溫影響」，全球氣溫仍然升高。反聖嬰現象自2020年9月以來幾乎不間斷地影響全球氣候。世界氣象組織表示，值得注意的是，歐洲夏季出現極端熱浪和乾旱，部分國家降雨量甚至打破歷史低點。

努利斯說，2022年7月是西班牙有氣象紀錄以來最熱的一個月。

C3S發現，今年7月南極海冰範圍約1530萬平方公里，較1991-2020年的7月平均面積低了約110萬平方公里，也就是7%。這是44年前開始有衛星紀錄以來，7月份最低冰層覆蓋面積，今年6月份南極海冰面積也創下新低紀錄。

C3S稱，自今年2月以來，每個月南極海冰面積持續低於月平均範圍。

C3S在月報中說，上個月「南冰洋」（南極洲周圍海域）出現「廣大區域海冰濃度低於平均水平」。與此同時，北極海冰覆蓋面積也比平均水平低4%，成為有紀錄以來第12低的7月份海冰範圍。

另據日本讀賣新聞報導，日本列島多數地區今天受到高壓籠罩，從西日本到東日本各地氣溫升高，東京市中心在中午前已觀測到達「猛暑日」標準的攝氏35度，是當地本季第14次出現「猛暑日」。

日本把30℃(86℉)以上稱為「真夏日」，35℃以上稱為「猛暑日」。

日本氣象廳表示，東京都從1875年開始統計以來，今年首度出現14次「猛暑日」的情況，改寫1995年及2010年所創下的各13次紀錄。

熱浪肆虐西歐，全球7月平均氣溫高於往年平均。（路透）
熱浪肆虐西歐，全球7月平均氣溫高於往年平均。（路透）

日本 歐盟 高溫

上一則

烏核廠遇襲憂核災 籲制裁俄

下一則

智庫統計：全球援烏已830億美元 美英供軍火 德國「說比做多」

延伸閱讀

歷經原爆煉獄的日本時尚大師 一生剪裁「一塊布」

歷經原爆煉獄的日本時尚大師 一生剪裁「一塊布」
日設計師三宅一生癌逝 皺摺衣、BAO BAO經典傳世

日設計師三宅一生癌逝 皺摺衣、BAO BAO經典傳世
岸田電光火石改組 日本新內閣明晚上路

岸田電光火石改組 日本新內閣明晚上路
聯合國：上個月是有紀錄以來最熱7月之一

聯合國：上個月是有紀錄以來最熱7月之一

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
在接受CNN採訪時，沃特斯據理力爭。（視頻截圖）

英樂團Pink Floyd前主唱挺一中 勸CNN主持：回去多讀書

2022-08-08 22:29
根據迄今為止最為全面的研究之一，1/8的COVID-19確診者，會出現至少1種「長新冠」症狀。（Getty Images）

研究：1/8確診者至少出現1種「長新冠」症狀

2022-08-05 15:43
美國國防合同管理局（DCMA）發布聲明，軍武巨擘洛克希德馬丁生產的F-35戰機在出廠前，未能發現許多問題。（歐新社）

台灣買不到的這款戰機已交貨800架 生產過程仍有瑕疵

2022-08-05 18:54
一名俄國軍人4日駐守在烏克蘭南部歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠附近。（路透）

歐洲最大核廠遭炸 未偵測到輻射外洩 俄烏互控動手

2022-08-07 11:31

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了