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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

以色列軍隊再襲約旦河西岸 釀3死近70傷

編譯中心／綜合9日電

巴勒斯坦衛生當局表示，以色列軍隊今天襲擊約旦河西岸占領區城市那不魯斯一間房屋，造成3人死亡、近70人受傷。

中央社引述法新社報導，以色列軍方說，死者包含一名高級武裝分子指揮官。以色列5日對加薩走廊（Gaza Strip）發動代號為「破曉行動」（Operation Breaking Dawn）的精準攻擊，與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）激烈交戰，最後在埃及、卡達（Qatar）和聯合國的努力協調和哈馬斯（Hamas）領導人的敦促下，雙方於7日達成停火協議。然而，今天以巴就又爆發衝突。

一名法新社記者報導，巴勒斯坦武裝分子與以色列安全部隊在那不魯斯（Nablus）舊城交火。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示，那不魯斯各地醫師治療69個遭到槍傷者，其中4人重傷。

以色列軍方聲明說：「恐怖分子拿布希（Ibrahim al-Nabulsi）在那不魯斯被殺死。」聲明也補充說，「待在屋子裡的另一名恐怖分子」也同樣身亡。

以色列軍方表示，以軍朝房子發射了一枚肩射型飛彈，並在突襲行動中逮捕4名嫌疑人。

拿布希是艾格撒敢死隊（Al-Aqsa Martyrs' Brigades）的指揮官，這支敢死隊是法塔組織（Fatah）旗下的主要武裝組織之一，活動範圍主要在約旦河西岸（West Bank）。

拿布希由十餘名槍手送進那不魯斯當地醫院，醫院外頭集結了數百人。

數十輛以色列軍車駛入這個約旦河西岸最大的城市之一，使交通停擺，隨後槍聲四起。

市內其他地區也爆發與以軍衝突，一些巴勒斯坦人向軍隊投擲石塊。

以軍說：「數十名暴民朝軍隊扔石塊和爆裂物，引發暴力衝突。軍隊以驅散人群及開槍回應。目前確認有數人受傷。」

以軍補充道：「軍隊已撤離該城市，我方無人傷亡。」

近幾個月，以色列安全部隊幾乎天天在約旦河西岸發動突襲，主要目標是伊斯蘭聖戰組織的武裝分子。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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