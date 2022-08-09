日經：三星少主李在鎔未來幾天有望獲特赦

李在鎔（見圖）有望在未來幾天獲得南韓總統尹錫悅的特赦。（美聯社）

日經新聞報導，三星 電子副會長李在鎔有望在未來幾天獲得南韓 總統尹錫悅的特赦，成為最新一位獲得這項待遇的財閥領導人，有助三星因應全球半導體缺貨在內的挑戰、協助當局因應美國的「Chip 4」招攬壓力，也得以繼續展開接掌三星集團的接班之路。

報導指出，尹錫悅可能在南韓15日慶祝二戰終戰紀念日（光復節）之前，特赦李在鎔；以往南韓總統都會在這一天宣布特赦。

韓聯社報導，南韓司法部 9日開會討論特赦事宜，司法部長將在討論後，編列一份人員名單給尹錫悅簽署批准並呈交內閣確認。這次的焦點是李在鎔是否將獲得特赦，他先前因涉嫌行賄遭定罪、判刑19個月，去年獲假釋出獄。三星拒絕發表評論。

各界認為，李在鎔獲得特赦的可能性日益升高，且此事獲得輿論支持。南韓四家民調機構聯合實施的國家動態調查顯示，超過75%受訪民眾支持特赦南韓首富李在鎔。李在鎔有望獲得特赦，也正值全球晶片業仍趕忙因應晶片短缺問題，南韓也遭美國施壓加入「Chip 4」聯盟。

一名產業消息人士表示，李在鎔獲得特赦後，將能更積極主動領導三星，並為接任三星集團會長鋪路。李健熙2020年辭世後，三星集團會長職位空懸至今。儘管李在鎔一年前獲得假釋，但商業活動仍受到犯罪紀錄的限制。

在過去半個世紀，南韓一直是全球最具活力的經濟體之一，主要仰賴科技和汽車這兩大產業，但也常出現大財閥領導者犯下貪腐和犯罪情事，而且即便李健熙等財閥領導人遭判罪，最終仍能獲得特赦，因其領導被公認是促進南韓經濟成長和繁榮不可或缺的一環。

不過，有外國券商高級分析師淡化特赦的影響，表示這對李在容是好消息，卻不太可能影響三星的業績，「我認為這更像是政治層面的問題」。