冷落裴洛西、爭議頻傳 南韓總統尹錫悅支持率暴跌

南韓總統尹錫悅的支持率不斷下滑。（路透）

南韓 總統尹錫悅上台後聲望江河日下，在他上周不願接見到訪的美國眾議院議長裴洛西 後，民調支持率繼續下探，甚至降到比前總統文在寅 任期最低還要低的水準，引人質疑他的政府能否繼續推動政策。

日經新聞報導，蓋洛普韓國公司（Gallup Korea）的調查顯示，尹錫悅上周的支持率滑落到24%，較之前一周下降4個百分點，也遠低於6月初的53%高峰。相較下，文在寅執政時聲勢雖也載浮載沉，但每周調查的支持率從未低於29%，每季調查的支持率也從未低於35%。

受訪者列出背棄尹錫悅的三個關鍵理由：質疑政府人事、缺乏執政歷練與能力，以及溝通不足。其中一個例子，或許是7日為放棄「5歲入學」政策而請辭的教育部長朴順愛。當局原先打算降低入學年齡，從6歲調降到5歲，招致家長的強烈反對，認為會加重家庭的負擔。南韓的托兒所提供全日托育服務，小學卻沒有。

尹錫悅處理外交事務的方式也遭批評。裴洛西上周訪韓時，尹錫悅未接見，總統府原本說是因為尹錫悅在度假，之後又改口為國家利益考量，也未向加說明。

不管理由為何，尹錫悅冷落裴洛西，給了批評者更多攻擊火力，之前在國民力量黨初選敗給尹錫悅的政壇老將劉承旼說，他不能理解何以裴洛西這麼重要的人士到訪，尹錫悅卻未接見，但又有時間跟演員共進晚餐，「休假不是藉口」。

梨花女子大學國際關係教授朴遠建（音譯）說，尹錫悅原本可能認為裴洛西只是國會議員而輕忽了，但「他應該和裴洛西碰面，因為她是美國政壇的傳奇人物」。

同時，在7月通膨竄升至24年高點之際，尹錫悅政府也面臨龐大的經濟壓力。政治顧問朴成慜（音譯）指出，年輕選民紛紛不再支持尹錫悅，原因包括國民力量黨持續內鬥。