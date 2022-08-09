歐洲半數旱災 水利王國荷蘭抗旱 義二戰未爆彈現蹤

德國杜塞爾多夫的萊茵河畔，地面乾燥到裂開。（Getty Images）

法國、義大利 、西班牙等歐洲半數國家，正遭遇破紀錄的乾旱危機，連數百年來以治洪為重的「水利王國」荷蘭，也宣布全國水位已達歷史低點、推出抗旱政策。荷蘭缺水的連鎖效應，波及正在全球大買煤礦的德國 。

全國三分之二人口居住在海平面以下的荷蘭，過去以與海爭地和抗洪治水工程聞名於世，如今卻面臨史上少見的旱災。Dutch News報導，今年是荷蘭有紀錄以來最乾旱的5年之一，荷蘭政府成立缺水因應小組 （MTW）表示，全國水位達到歷史低點，從荷蘭出海的萊茵河水量比平常少了50%。

MTW8月3日將乾旱威脅升為二級，代表正式進入缺水階段；當局同時宣布一套優先順序為保障溝渠系統、飲用水和能源的節水政策。荷蘭基礎建設及水管理部長哈柏斯指出，目前受衝擊主要是農業和運輸部門，農民不得取用地面水灌溉，部分運河、水道也禁止航行，連帶影響歐洲國家的大宗物資運輸。

路透報導，萊茵河下游的航運運能已減半，這段水路是從荷蘭鹿特丹港運煤到德國的命脈。為了因應俄烏戰爭下的天然氣危機，德國正大量進口煤炭、增加煤電廠的供應，乾旱讓能源問題變得更棘手。此外，低水位已導致德國境內整個萊茵河段航運出現問題，目前河上貨運並未中斷，但船隻有時只能裝載原本運量的1/4。

萊因河航管當局不會因低水位而暫停航運，是否暫停航運由船公司自行決定。長期以來，萊因河是穀物、化學製品、礦產、煤炭和石油 等產品的重要運輸路線。

在其他歐洲國家，情況同樣糟糕。法國面臨1958年有史以來最嚴重的乾旱，預料至少持續惡化到這個月中。乾旱將使村落沒有足夠飲用水，法國農業部已表示今年玉米收成預料將比2021年減少18.5%；乾旱也導致糧草短缺，代表今冬牛奶也會跟著短缺。

西班牙今年5到7月降雨量47.5毫米創新低，8月全國水庫蓄水量只有41.9%，約低於同期平均值20%，深陷缺水危機。面臨史上最嚴重乾旱，部分地區政府紛紛祭出限水措施。

這枚未爆彈上個月25日在義大利北部曼圖亞市附近的村莊被發現，其重量高達450公斤、軍方更稱其裝有240公斤的炸藥。（路透）

另據衛報報導，義大利波河受到旱災影響水流過低，意外讓一枚二戰時期留下的未爆彈現蹤。

這枚未爆彈上月25日在義大利北部曼圖亞市附近的村莊被發現，重量高達450公斤、軍方更稱其裝有240公斤的炸藥。軍事專家最終於7日進行拆彈作業，附近約3000居民被疏散、該地區領空也關閉，沿著水道的航行以及附近的鐵路和國道交通皆暫停。

據悉，拆彈工程師從未爆彈上拆下引信，接著拆彈小組將其轉移到約45公里外的一座採石場並成功引爆，整起行動相當順利。