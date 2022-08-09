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印度電影海報「衛生棉出現神祇像」 引爆民怨挨告

編譯中心／綜合8日電
電影「清白的問題」海報，出現印度重要神祇「黑天」的形象，引起印度教信徒及網友的憤怒。（取材自IMDb）
電影「清白的問題」海報，出現印度重要神祇「黑天」的形象，引起印度教信徒及網友的憤怒。（取材自IMDb）

印度一部探討女性月經禁忌的電影，因海報上的衛生棉出現印度重要神祇「黑天」（Krishna）的形象，引起印度教信徒及網友的憤怒，整個製作團隊都被人告上警察局。

印度電影「清白的問題」（直譯Masoom Sawaal）5日在印度上映，電影海報上白色衛生棉的輪廓中，浮顯了主要演員以及印度重要神祇「黑天」吹笛的肖像。然而，就是「黑天」的肖像讓這部電影的導演、演員和整個製作團隊陷入了麻煩。

印度警方昨天接到地方宗教人士的報案，指控電影海報「玩弄」民眾信仰，製片方企圖挑起宗教仇恨。

警方已依據刑法印度刑法第295A條立案偵辦；這條法令明定，任何褻瀆宗教信仰的蓄意及惡意行為，包括言語、文字及標語，都可被處最高3年的有期徒刑或罰金或併科。

導演烏帕德雅伊（Santosh Upadhyay）稍早前在電視節目上澄清，電影海報無意傷害任何人的宗教情感，只要看過電影就會知道海報跟電影的關聯性。烏帕德雅伊並透露，他和許多演員最近也接到許多威脅的信件，令大家感到不安。

印度警方已開始派人到播映這部電影的戲院周邊巡邏，以防有激進宗教人士砸場。

「清白的問題」主題是在探討印度社會對女子月事期間禁忌的議題，希望喚起印度民眾對此議題的關注；一名女演員在節目上就感嘆，印度女子在月事期間生活有諸多限制，有如次等公民。

部分印度保守民眾仍存有「月事不潔」的觀念，有時會禁止女性在月事期間進入神廟、家中的祈禱室，甚至廚房。而且等月事結束後，還要進行「淨化」儀式才可恢復日常作息。

印度民眾宗教信仰虔誠，許多信徒不容神明及教義遭到褻瀆。上月初，一名女性電影人也因把印度女神迦梨（Kali）描繪成嘴裡刁菸、手持彩虹旗的形象，而引起公憤。

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