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雨炸首爾街道淹大水 男受困分享「快滅頂」視角

聯合新聞網／綜合報導
南韓首爾首都圈8日降下大雨，有民眾拍下一名男子受困車頂的驚險畫面。（取材自推特）
南韓首爾首都圈8日降下大雨，有民眾拍下一名男子受困車頂的驚險畫面。（取材自推特）

南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）和江原道一帶8日降下大雨，各地陸續傳出淹水、土石流、交通停擺和民眾受困等災情，許多南韓民眾也將現場慘況傳到網上，其中一張照片尤為怵目驚心，只見畫面中一名西裝男被困在即將滅頂的轎車上，一旁還有許多已被完全淹沒的車輛，畫面曝光後引發網友熱議。

「首爾到底發生了什麼？」一名網友8日在推特發文寫道，並配上兩張現場照片，圖片中街道全部被大雨淹沒，交通號誌盡數斷電，只剩幾輛來不及撤退的車子停在馬路中央，放大一看更驚見一名身穿西裝的男子正坐在一輛快要滅頂的轎車上，駭人畫面曝光立刻吸引8.8人點讚、1.3萬次轉推。

網友們紛紛留言，「天哪……這個世界發生了什麼？大家注意安全」、「好像恐怖電影的情節」、「他有平安到家嗎？」、「他看起來在發抖」、「今年的普立茲新聞攝影獎後補」、「之前不知道這麼嚴重，希望大雨趕快過去」。事後還有網友發現該男原來是一名新聞記者，他也在個人社群上傳了自己受困車頂的照片，從他的視角可以看見水已經淹到引擎蓋上。

綜合韓媒報導，南韓氣象廳指出，首爾銅雀區截至8日晚間10點的降雨量已達360.5毫米，是南韓600多個觀測點中單日降雨量的最高紀錄，且預計降雨會持續到10日為止，包括首爾在內的首都圈、江原道內陸山區、忠清北部和慶北西北部內陸地區，均可能降下100到250毫米的雨量。

該男事後也將其視角的受困照片上傳到網上。（取材自推特）
該男事後也將其視角的受困照片上傳到網上。（取材自推特）

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