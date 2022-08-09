美主辦索羅門二戰紀念活動 索國總理未出席挨批

南太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）周末沒有出席美國主辦的第二次世界大戰瓜達卡納島戰役80周年紀念儀式，當地媒體形容此舉「怠慢冷落」。

路透社報導，「索羅門星報」（Solomon Star）稱，蘇嘉瓦瑞7日原本應該出席這場儀式致詞，卻沒有現身。目前在索羅門訪問的美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）以及日本 、澳洲 和紐西蘭官員都有出席儀式。

雪蔓在記者會上表示，蘇嘉瓦瑞的名字有出現在儀式流程上。她當天稍晚和蘇嘉瓦瑞碰面，並告訴對方，很遺憾他未能參加。

根據8日發布的發言稿，雪蔓7日告訴記者：「真正令人難過的是，我認為他錯失了一個真正的機會，能夠展現雙方在80年前的連結有多麼深厚，這讓索羅門群島得以享受今日的自由。」

已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的女兒卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）是現任美國駐澳洲大使，她也出席了一系列紀念儀式，向2名曾經救過父親性命的索羅門群島人致敬。

雪蔓表示，她和蘇嘉瓦瑞的會面談及諸多議題，且「非常直白」。她也向對方提出美國對於索國與中國簽署安全協議的關切。蘇嘉瓦瑞辦公室並未回覆路透社的置評要求。

此外，一名據稱「患有精神疾病」的男子今天在索羅門群島一場二戰紀念儀式上大鬧，造成一名日本海上自衛隊成員受傷，這名滋事男子隨即遭到現場軍人和旁觀群眾制伏。

中央社引述法新社報導，現場影片顯示，包括美軍在內的6名軍人試圖壓制一名在地上掙扎、穿著黃色T恤的蓄鬍男子。

日本大使館 一位不願透露姓名的官員說，傷者是日本海上自衛隊護衛艦「霧雨號」（DD-104）上的一名27歲媒體發言人，該艦為參加區域演訓而來訪索國。

該名官員並未說明事件的細節，僅說救護車抵達現場後已對受傷的日本海上自衛隊成員進行急救。

這名日本大使館官員說，救護車將傷者送往一間飯店，由下榻該飯店的美國醫護人員進行診治；傷者隨後被送回船上，確認他的狀況「並無大礙」。

攻擊事件發生後不久，紀念活動主辦單位索羅門群島文化和旅遊部在儀式上向日本官員正式道歉。