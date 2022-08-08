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南韓外長朴振8日訪青島 是否談及台海引關注

記者賴錦宏／即時報導
南韓外長朴振星期一（8月8日）下午將飛赴青島，開啟他就任以來的首次訪問中國之旅。（路透社檔案照）
南韓外長朴振星期一（8月8日）下午將飛赴青島，開啟他就任以來的首次訪問中國之旅。（路透社檔案照）

南韓外交部長朴振星期一（8月8日）下午將從首爾機場啟程飛赴中國青島，開啟他就任以來的首次訪問中國之旅。這是尹錫悅政府成立以來首派高官訪華。中韓雙方是否會談及美國眾議院議長裴洛西日前訪台後該地區軍事緊張局勢加劇一事受到關注。

據韓聯社報導，南韓外長朴振9日將在青島同中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。在中韓即將於本月24日建交30周年紀念日之際，兩國外長將就雙邊關係的發展方向、朝鮮半島問題、地區和國際問題等進行深入探討。

雙方是否會談及供應鏈合作、朝核、「薩德」反導系統、涉台問題等敏感話題也引發廣泛關注。中韓兩國外長上月曾借出席二十國集團（G20）外長會之機在印尼峇釐島首次舉行雙邊會談，探討了兩國關係新定位的發展可能性。

在半導體供應鏈重組問題上，南韓其間一直在討論是否要加入美國主導的「芯片四方聯盟」（Chip 4），目前已確定將參加預備措施的方針。中方則將強調應防止該領域供應鏈碎片化，警惕該聯盟圍堵中國。

南韓外交部曾表示，將採取外交努力避免中方誤解，並同中方進行溝通，穩控供應鏈。由此，中韓雙方將在此次會談上就此取得哪些成果備受關注。

據悉，朴振還將就朝核問題尋求與中方進行戰略溝通。有觀測認為，北韓或以月底美韓聯合軍演為由進行第七次核試驗等大型挑釁。在此情況下，北韓可能會要求中方聯手穩控朝鮮半島局勢。

在「薩德」問題上，中方是否會提及「三不」政策也引發關注。鑑於南韓曾強調「相互尊重彼此安全主權」，不排除中韓兩國在此問題上出現分歧的可能性。

另外，中韓雙方是否會談及美國眾議院議長裴洛西日前訪台後該地區軍事緊張局勢加劇一事也受到關注。南韓曾在近期舉行的東亞峰會和東協系列外長會議上表示，台灣海峽不斷加深的地緣政治衝突恐導致地區內政治和經濟動盪，對朝鮮半島的和平穩定也將產生負面影響。

南韓 供應鏈 裴洛西

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