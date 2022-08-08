古巴2油槽遭雷擊起火 黑煙直衝天際 加劇能源荒
古巴一處儲油設施的油槽被閃電擊中引發爆炸，大火6日連燒第2天仍未熄滅，造成至少1人喪生、121人受傷，17名消防人員失蹤；古巴總統尋求國際專家協助滅火。事件勢加劇古巴的能源危機。
路透報導，古巴首都哈瓦那以東60英里、馬坦薩斯市郊區的一處石油儲存設施，8個油槽中有1座5日晚遭到閃電擊中引發大火，火勢產生的高溫6日波及到第2座油槽，引發了另一場爆炸，巨大黑煙直衝天際。而在風勢助長下，讓第3座油槽也岌岌可危。
古巴當局表示，第2次爆炸造成至少121人受傷，其中36人留院治療，5人傷勢危急，傷者包括能源部長阿龍特（Livan Arronte）。有1人死亡，另有17名消防人員下落不明。1000多名居民撤離當地。
墨西哥和委內瑞拉派出團隊協助滅火，古巴國家主席迪亞斯－卡內爾（Miguel Diaz-Canel）向多個提供協助的國家致謝，感謝「及時提供物質援助」。他也感謝美國的技術建議，美國對古巴實施制裁已有60年之久。美國駐哈瓦那大使館在推特發文，表示美國法律批准美國實體和組織在古巴提供救災支援。
官媒「格蘭瑪報」（Granma）指出，火災可能是由於「避雷針系統出現故障，無法承受閃電產生的能量」。
根據國營石油公司Cupet的說法，被第一道雷擊的首座油槽裝有約2.6萬立方公尺的原油，第2個油槽則裝有5.2萬方公尺的燃油，火災勢加劇古巴的能源危機。過去數月古巴因發電機組故障及全球燃料價格上升而限制供電，已引起民眾抗議。政府上周表示，國營能源公司只能滿足相當於高峰期三分之二的電力需求。
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