古巴2油槽遭雷擊起火 黑煙直衝天際 加劇能源荒

古巴馬坦薩斯省首府馬坦薩斯市因夜間閃電擊中石油倉儲設施的一座油槽，導致起火爆炸，引發濃煙滾滾。（路透）

古巴 一處儲油設施的油槽被閃電擊中引發爆炸，大火6日連燒第2天仍未熄滅，造成至少1人喪生、121人受傷，17名消防人員失蹤；古巴總統尋求國際專家協助滅火。事件勢加劇古巴的能源危機。

路透報導，古巴首都哈瓦那以東60英里、馬坦薩斯市郊區的一處石油 儲存設施，8個油槽中有1座5日晚遭到閃電擊中引發大火，火勢產生的高溫6日波及到第2座油槽，引發了另一場爆炸，巨大黑煙直衝天際。而在風勢助長下，讓第3座油槽也岌岌可危。

古巴當局表示，第2次爆炸造成至少121人受傷，其中36人留院治療，5人傷勢危急，傷者包括能源部長阿龍特（Livan Arronte）。有1人死亡，另有17名消防人員下落不明。1000多名居民撤離當地。

墨西哥 和委內瑞拉派出團隊協助滅火，古巴國家主席迪亞斯－卡內爾（Miguel Diaz-Canel）向多個提供協助的國家致謝，感謝「及時提供物質援助」。他也感謝美國的技術建議，美國對古巴實施制裁已有60年之久。美國駐哈瓦那大使館在推特發文，表示美國法律批准美國實體和組織在古巴提供救災支援。

官媒「格蘭瑪報」（Granma）指出，火災可能是由於「避雷針系統出現故障，無法承受閃電產生的能量」。

根據國營石油公司Cupet的說法，被第一道雷擊的首座油槽裝有約2.6萬立方公尺的原油，第2個油槽則裝有5.2萬方公尺的燃油，火災勢加劇古巴的能源危機。過去數月古巴因發電機組故障及全球燃料價格上升而限制供電，已引起民眾抗議。政府上周表示，國營能源公司只能滿足相當於高峰期三分之二的電力需求。