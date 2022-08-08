白鯨誤入塞納河拒進食 法國搶救、注射維生素

一隻白鯨游進塞納河。（Getty Images）

一頭明顯體重不足的白鯨2日被發現游進法國塞納河，連日來拒絕進食，營養不良。法國當局正設法拯救牠，6日為牠注射維生素。

白鯨通常只出現在寒冷的北極水域，雖然會在秋季冰塊形成時南遷尋覓食物，但很少南游如此之遠。

中央社引述法新社報導，這隻白鯨2日首次被人發現在塞納河現蹤，6日在首都巴黎以北約 70公里附近徘徊。塞納河流經巴黎注入英吉利海峽。

負責監督救援行動的諾曼第大區厄爾省高階警官多利亞特-普澤告訴記者：「牠非常消瘦，似乎吃不下東西。」救援人員曾先後嘗試餵牠冷凍鯡魚和活鱒魚，但牠似乎不接受。救援人員說，希望注射維他命能刺激牠的食欲。

這位警官表示，當局正考量是否將這隻白鯨留在塞納河水道以便牠恢復食欲，或將牠引導回大海。她補充說目前尚未做出決定。

她表示，白鯨蒼白的皮膚上已出現了小斑點，但科學家們尚無法確定，這些斑點是否因牠身處淡水之中而自然發生，或是健康出問題的跡象。

一隻游進塞納河的白鯨，2日首次被人發現在塞納河現蹤。圖為8月5日消防員進行尋找白鯨下落。（歐新社）

法國海洋哺乳動物研究組織GECC副主席毛傑（Gerard Mauger）表示，雖然白鯨是一種非常善於交際的哺乳動物，「但牠行為與前一天一樣，看起來很緊張。只是短暫地浮出水面，然後是長時間潛入水中」。

根據聲納紀錄，這隻白鯨發出的鳴叫聲非常少，讓人更進一步擔心牠的健康情況。

這是自1948年以來，法國河流第二次有白鯨現蹤。上一次有漁民在羅亞爾河河口發現一隻白鯨困在魚網。今年5月也發生虎鯨誤入塞納河的事件，當時專家試圖引導牠重回大海卻以失敗告終，最後死亡。