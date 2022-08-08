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塞內加爾控加拿大警毆外交官「種族歧視」 警反指被咬傷

編譯中心／綜合7日電

塞內加爾投訴外交官近期在渥太華遭警方上銬且「痛毆」，加拿大展開調查。

塞內加爾外交部日昨在首都達卡（Dakar）召喚加拿大大使館的代辦，指責加國警方「突襲」一名塞內加爾駐加國女外交官的寓所，並「在眾目睽睽下施加令人屈辱的身體及精神暴行」，表達「強烈斥責，並強烈譴責種族歧視與野蠻行為」。該名駐加外交官的身分未獲披露。

事件發生地魁北克省的政府宣布，聯邦當局報告指出，「塞內加爾駐加拿大大使館第一參贊」成為警方行動對象一事引發質疑後，警察監督機構「獨立調查辦公室」（BEI）展開調查。

加國首都渥太華市郊城鎮加蒂諾警方則發出回應指出，塞國這名女外交官暴力攻擊兩名員警，這和塞內加爾描述的場景截然不同。

警方表示，法警2日執行法院命令時，女外交官突然激動起來，不僅拒絕配合，還打了一名員警臉部；警方準備逮捕她時，女外交官抗拒咬了另一名員警；警方「為了在場人士安全」隨即用手銬銬住女外交官，之後法警才得以執行命令。

警方表示，女外交官當時完全沒有抱怨疼痛或受傷，但當天稍晚員警卻被醫護人員召回，希望員警能在他們醫治此人時提供協助。

加蒂諾警方聲明指出，魁省檢方已被要求評估員警是否該面臨刑事調查。

加拿大 大使館 種族歧視

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