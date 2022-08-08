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土耳其幫俄國規避制裁？歐盟警告將懲罰

編譯中心／綜合7日電
俄羅斯總統普亭（右）5日在索契接待到訪的土耳其總統厄多安（左）。兩人距上次會面僅17天。（路透）
俄羅斯總統普亭（右）5日在索契接待到訪的土耳其總統厄多安（左）。兩人距上次會面僅17天。（路透）

在歐美加強對俄羅斯制裁之際，身為北約成員國的土耳其則持續推動與俄合作，引起西方國家強烈不滿。據金融時報報導，歐盟正密切監察土耳其和俄方的合作，有歐盟官員更建議對土耳其作出「懲罰性報復」，建議各國呼籲企業撤出土耳其。

俄羅斯總統普亭和土耳其總統厄多安，5日在黑海勝地索契會談4小時，更發表聲明承諾加強政治和經濟合作，「包括能源和貿易領域」。土耳其同意以盧布支付俄天然氣費用，更討論推動使用俄羅斯MIR支付卡系統方面。兩人距上次會面僅17天。

土耳其以「俄烏調解者」身分自居，跟莫斯科保持密切聯繫。西方國家對俄土加強合作關係深感憂慮，包括擔心MIR卡能幫助俄繞過制裁，甚至轉移資產。有歐洲官員向金融時報表示，歐盟不排除會為此報復，但承認要制裁土耳其會有政治及商業上的困難。

一名西方高級官員建議，若厄多安履行與俄達成的承諾，各國可能呼籲公司和銀行撤出土耳其，或者要求大型金融機構減少對土國企業融資。不過多名西方官員均反對這建議，表示各國在土耳其有非常重要的經濟利益。

華盛頓郵報日前就報導，烏克蘭情報部門在俄土峰會前截取到的俄方提案顯示，俄方要求土耳其批准莫斯科購買土耳其煉油廠、石油庫和石油儲備的股份。經濟學家認為，此舉有助掩飾出口來源，變相迴避歐盟明年實施的禁運。提案還顯示，俄方要求幾間土耳其國營銀行容許跟俄國最大銀行建立往來戶口，此舉將公然違反西方制裁。

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