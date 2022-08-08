以巴衝突3天44死 埃及斡旋停火 聯國特使：情勢仍脆弱

一名巴勒斯坦男子7日在以軍空襲加薩、殺死伊斯蘭聖戰組織指揮官的廢墟中休息。（路透）

以色列 與加薩 走廊的巴勒斯坦 伊斯蘭聖戰組織爆發衝突，3天來造成至少44名巴勒斯坦人喪命。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織今天晚間11時30分（美東時間下午4時30分），已經同意與以色列達成由埃及介入調停的停火協議。

中央社引述法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）高階成員辛迪透過聲明指出：「不久前，達成了埃及停火協議的措詞內容。」

以色列總理拉皮德的辦公室也聲明表示：「可以確認停火將於今晚23時30分（格林威治標準時間20時30分）生效。以色列感謝埃及的調停付出。」

但在停火協議生效前，仍出現一系列的空襲和火箭攻擊，而以色列南部地區在停火協議生效前後，也響起了空襲警報。

聯合國中東和平特使文內斯蘭(Tor Wennesland)在一份聲明中表示：「情勢仍非常脆弱，我敦促各方遵守這項停火協議。」

以色列與加薩走廊巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織衝突3天，造成至少44名巴勒斯坦人喪命，房屋毀損。（Getty Images）

以色列8月5日起，針對加薩的伊斯蘭聖戰組織陣地進行猛烈空襲和砲擊，伊斯蘭聖戰組織也向以色列發射數百枚火箭。加薩走廊衛生當局今天晚間將當地的死亡人數上調到44人，其中包括15名孩童，另外還有超過300人受傷。

耶路撒冷以西約五公里的四個社區7日響起火箭警報。以色列軍方發言人表示，朝耶路撒冷發射的火箭在這些城鎮上空被攔截，沒有傷亡或災損消息。此外，控制加薩的巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」表示，部分遇難兒童是在加薩北部的賈巴利亞一個難民營附近受襲喪生，歸咎是以色列所為。以軍方卻稱是伊斯蘭聖戰組織發射失敗的火箭所致。

以色列軍隊6日表示，伊斯蘭聖戰組織的軍事高級領導層「已被瓦解」。伊斯蘭聖戰組織也證實，高階指揮官曼蘇爾6日在加薩走廊南部與兩名夥伴、五名平民一起遇襲身亡。

針對以巴衝突升級，美國國務院6日表示完全支持以色列的自衛權，也敦促各方自制、避免衝突進一步升級。以色列5日空襲加薩走廊時，表示伊斯蘭聖戰組織為報復一名領袖在約旦河西岸被捕，意圖發動攻擊，以色列為此先發制人。