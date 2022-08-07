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歐洲乾旱加劇能源危機 法核電廠沒水降溫 德萊茵河恐停航

編譯中心／綜合6日電
因為節水，巴黎協和廣場的噴泉沒有水。（美聯社）
因為節水，巴黎協和廣場的噴泉沒有水。（美聯社）

歐洲遭熱浪席捲，多國久旱不雨，不僅高溫酷熱，也面臨缺水問題；法國有超過100個城市出現飲水危機，德國萊茵河水位下降，河上的貨輪隨時斷航，恐衝擊多個產業，包括物流供應以及運煤能力，可能影響發電站產能，使能源危機進一步加深。

根據法國氣象局，該國7月僅降雨9.7公釐，是1961年3月以來最低記錄。法國政府已為旱災成立危機小組，多個區域「自來水管全空」，只得動用運水車緊急救援。總理辦公室說，這是法國史上最嚴重的旱災，已有93地區限水，未來兩周仍無緩解跡象。

多處河流水位下降也衝擊核電，法國EDF能源公司表示，該公司的部份核電廠被迫減少電能輸出，因為廠內缺乏冷卻水。這使法國從能源出口國，轉為仰賴從英國等鄰國入口能源。不過英國也難以倖免於旱災，泰晤士河源頭日前首度乾涸。英國東南部首度發布「限水令」，禁止在戶外開自來水龍頭澆花，違者罰款1000英鎊（約1210美元）。

受乾旱天氣影響，德國西部杜塞道夫段的萊茵河上月25日局部乾涸，露出一大片河床。（...
受乾旱天氣影響，德國西部杜塞道夫段的萊茵河上月25日局部乾涸，露出一大片河床。（Getty Images）

歐洲乾旱也讓多個大湖、河流面臨危機。歐洲最大河流多瑙河航運變困難，義大利最長河流波河不夠水灌溉農地。

萊茵河水位問題尤其引起關注，今年萊茵河源頭阿爾卑斯山的水源不足，使依賴河流進行運輸的德國大受影響。德國官員表示，萊茵河水位已降至危險低點，可能數日內停止河上航運，企業、工廠要減少輸運量，甚至被迫停工停產。德國約有2億噸的貨物靠著萊茵河運輸。

德國的萊茵河船隻近期都已減少載貨量，從荷蘭港口輸入煤炭也受影響，阻礙燃煤發電；德國兩大火力發電站近日均表示受煤炭不足影響，要減少電力供應至9月7日。德國之前已因俄羅斯減輸天然氣，而加重火力發電需求。

此外，因為俄國、烏克蘭的戰爭阻擋烏克蘭榖物輸出，歐洲多國已面臨糧食漲價問題，現在多國農地處於乾旱狀態，民間擔憂恐導致農作收成減少，加劇缺糧危機。

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