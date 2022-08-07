岸田民調下滑提前內閣改組 防相岸信夫傳卸職

日本首相岸田文雄6日出席廣島原爆紀念活動，身後保鏢保持警覺。（美聯社）

日本 首相岸田文雄擬提前於10日進行內閣改組，被外界認為是挽救上台至今最低民調 支持度。日媒報導，前首相安倍 晉三的胞弟、防衛大臣岸信夫可能會因為健康因素卸除職務。

日本今天紀念人類廣島核爆77周年，岸田在廣島市舉行的和平紀念儀式後召開記者會表示，將於下周進行內閣改組，面對包括台灣情勢、新冠疫情、高物價和經濟政策等議題，「需要儘快開始新的體制」。

讀賣新聞報導，岸田原本打算在舉行前首相安倍晉三的國葬後，於9月初進行改組，但因內閣支持度一路下滑而決定提前。因安倍晉三遇刺，宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）與自民黨議員之間的關係備受關注。自民黨議員與統一教的關係逐一浮出檯面，被認為是岸田政府的支持度下滑的原因之一。岸田則強調，自己與統一教「沒有關係」。

根據共同社在7月30、31日進行的民調，超過80%受訪者認為，統一教與政治人物的關係必須被揭露。另有53%受訪者反對為安倍舉辦國葬。岸田內閣支持度下滑12.2個百分點，來到51.0%，是共同社自岸田去年10月就任以來所做民調當中的最低點。

岸田並沒有說明內閣會如何變動。讀賣新聞報導，防衛大臣岸信夫可能會基於健康因素被撤換。63歲的岸信夫自2020年9月擔任防衛大臣至今，據稱他有髖關節方面的疾病，先前也曾拄拐杖。他上月出面說明與統一教之間的關係時，坐著輪椅出席記者會。

報導指出，沒有參加參院大選、即將卸任參議員的國家公安委員長二之湯智和農林水產大臣金子原二郎，也將去職。

外務大臣林芳正、官房長官松野博一，以及自民黨的副總裁（副黨主席）麻生太郎、幹事長茂木敏充則將獲留任。另據時事通信社報導，財務大臣鈴木俊一將獲留任，經濟產業大臣萩生田光一可能獲得留任，或被任命其他要職。

岸田今天在廣島核暴和平紀念儀式上致辭時指，不能重演77年前的悲劇。他承諾無論有多艱難，都會致力實現無核武世界，日本也會堅持無核三原則，即不擁有、不生產及不引入核武器。